Fable ufficialmente posticipato a febbraio 2027

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Molti di noi aspettavano con ansia di tornare finalmente a Fable e al mondo magico di Albion, ma ora quell'attesa è confermata essere ancora più lunga del previsto. In una dichiarazione ufficiale sui social media, Xbox ha confermato che l'avventura di Playground Games è stata rimandata al prossimo anno e non sarà rilasciata fino a febbraio.

Questo significa che saranno passati quasi dieci anni dall'ultima volta che abbiamo avuto la possibilità di giocare a un nuovo Fable, e quasi diciassette anni dall'ultima avventura numerata della serie. Il motivo del ritardo? Microsoft e Xbox vogliono evitare che il gioco si scontri con tutto il resto che uscirà quest'anno, non ultimo Grand Theft Auto VI, e sui social media scrivono:

Quest'anno è ricco di giochi incredibili per i giocatori XBOX, da Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day e Call of Duty: Modern Warfare 4 fino a Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer e Grand Theft Auto VI.

Per pianificare i lanci del nostro gioco durante le festività, nel modo migliore per i giocatori, spostiamo Fable a febbraio 2027 affinché possa avere il momento dedicato che merita.

Siamo entusiasti di offrire ai giocatori uno sguardo nuovo e importante su Fable, così come sulla nostra gamma più ampia, all'XBOX Games Showcase il 7 giugno.

Il capo Xbox Matt Booty ha recentemente commentato Fable, descrivendo il gioco come "in ottima forma" e osservando che il team di Playground sente di avere qualcosa di davvero valido in lavorazione, e che tutti sono positivi ed entusiasti. Tuttavia, resta da vedere come andranno le cose realmente, e ora dovremo solo aspettare e vedere cosa verrà mostrato e detto durante l'Xbox Games Showcase il 7 giugno.

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