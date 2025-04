Facciamo a pezzi il nuovo trailer della seconda stagione di Mercoledì su Netflix

HQ

Il nuovo trailer della seconda stagione della serie di successo di Tim Burton Wednesday è stato rilasciato il 23 aprile attraverso i canali ufficiali di Netflix. Come previsto, le reazioni a questa breve anteprima sono state immediate. Nevermore Academy è tornato, molto più oscuro e misterioso di prima.

Nel modo più morboso e macabro, siamo pronti a fare a pezzi i momenti salienti che ci aspettano in questa nuova stagione. Un trailer pieno di nuovi misteri e nuove minacce che Wednesday Addams (Jenna Ortega) dovrà risolvere e affrontare. Innanzitutto, puoi guardare il trailer di Netflix qui sotto:

In secondo luogo, esci da qui se non hai ancora visto Wednesday: Stagione 1.

Il trailer inizia con Wednesday che viene disarmato (letteralmente parlando) in un aeroporto, rimanendo fedele al tono cupo, sarcastico e umoristico di Burton.

Nuovi crimini inseguono Nevermore. Viene mostrata una serie di nuovi omicidi che coinvolgono inquietanti bambole di porcellana. Wednesday, insieme al suo gruppo, deve affrontare nuove sfide e mettere alla prova le proprie abilità.

Parlando di personaggi, sembra che Tyler Galpin (Hunter Doohan) avrà una presenza molto più grande questa volta. Ricordando gli eventi passati, Tyler si ritrova paziente al Willow Hill Psychiatric Hospital, dove verrà visitato dal protagonista. Questo ha suscitato il sospetto che questi due possano formare un potente duo che fa affidamento l'uno sull'altro per sopravvivere ai pericoli che li attendono. Ricorda che Tyler è un Hyde; Una creatura pericolosa che si trasforma in un mostro da uccidere, di propria iniziativa o sotto il controllo del suo padrone. E se le sirene, guidate da Bianca Barclay (Joy Sunday), usassero il loro canto per ondeggiare Hyde dalla loro parte e manipolarlo come un burattino? Vedremo come Tyler eWednesday affronteranno dopo il loro bacio civettuolo e l'orribile rivelazione nella prima stagione.

Questa volta, sembra che il più ampio Addams Family giocherà un ruolo molto più importante. Personaggi come Morticia Addams (Catherine Zeta Jones) o Gomez (Luis Guzman) saranno al centro di una delle trame principali della stagione. Probabilmente la risoluzione di un mistero familiare.

Naturalmente, per completare il Addams Family, tornerà anche lo strano Fester di Fred Armisen, un personaggio che, pur ammirato, non raggiunge mai del tutto il carisma della versione originale di Christopher Lloyd. Ma se c'è qualcuno che si è fatto amare dalla comunità, è Enid Sinclair (Emma Myers), l'affascinante coinquilina che ha rivelato il suo lato feroce nella sua prima trasformazione in un lupo mannaro. Il suo arco narrativo era un'analogia sul raggiungimento della maggiore età e sulle aspettative dei genitori, e ora che Enid eWednesday hanno una storia passata, sarà emozionante vedere quale svolta metteranno sulla loro innegabile chimica di contrasti.

Naturalmente, al cast verranno aggiunti anche nuovi personaggi. Attraverso una fugace apparizione nell'anteprima, Steve Buscemi sembra destinato a prendere il posto di capo della scuola dopo l'omicidio della preside mutaforma di Gwendoline Christie, Larissa Weems, al culmine della prima stagione. Altre fonti rivelano che anche Thandiwe Newton e Lady Gaga si uniranno al cast, anche se i loro personaggi non sono ancora stati rivelati.

Nel complesso, la stagione continua a onorare il tono e lo stile caratteristici di tutto il lavoro di Burton. Sembra essere un'ode all'oscurità, all'intensità, ai film horror gotici, ai racconti di Edgar Allan Poe e allo slasher. Un regista e un genere che Jenna Ortega conosce fin troppo bene, dopo aver lavorato a film del calibro diBeetlejuice eScream, promettendo una carica emotiva ancora maggiore.

Ecco perché non sarebbe sorprendente se trovassimo alcuni riferimenti a miti soprannaturali intrecciati nelle trame o nei misteri. Guardando più a fondo nel trailer, possiamo interpretare alcuni cenni a miti ben noti come la Llorona (un famoso mito messicano) riflessa in Wednesday o, perché no, legata a una nuova trama. Non sarebbe sorprendente, dal momento che il suo creatore è incline a rendere omaggio a questo tipo di folklore. Basta guardare indietro alla prima stagione e ricordare che Wednesday ascolta la canzone di Chavela Vargas La Llorona nella sua camera da letto. Un possibile cenno al futuro?

Le origini messicane di Ortega possono anche essere un fattore determinante nell'incorporazione di questo mito. Come lei stessa dice: "Mercoledì è tecnicamente un carattere latino e questo non è mai stato rappresentato. Quindi, per quanto mi riguarda, ogni volta che ho l'opportunità di rappresentare la mia comunità, voglio che si veda", il tutto durante un'intervista con The Wrap.

Non ci resta che attendere la sua uscita in estate, ad agosto e settembre, per confermare tutte queste teorie.