Facciamo i complimenti a Sonic the Hedgehog per il suo 35° anniversario

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Lo schermo che non riusciva a tenere il passo in Sonic the Hedgehog 2 - Jonas Mäki

Ci sono molti momenti davvero epici in Sonic the Hedgehog 2 che considero quasi ricordi sacri, ma riavvolgerò la registrazione quasi fino all'inizio, perché anche se Sonic the Hedgehog era magico e incredibile, Sega non aveva ancora azzeccato il gameplay, e la velocità di Sonic si limitava spesso a rotolare attraverso brevi corridoi. Ma quando Sonic the Hedgehog 2 uscì nel 1992, rimasi completamente sbalordito. All'improvviso c'erano lunghi e tortuosi percorsi, e Sonic stesso poteva accelerare trasformandosi in una palla e aumentando la velocità.

Attraversare Green Hill Zone è stato epico, ma è stato nel palco successivo, Chemical Plant Zone, che il mio amore per il riccio è davvero decollato. Era più veloce di qualsiasi cosa io—o chiunque altro—avessi mai visto prima. Sonic ha davvero sfrecciato il livello a velocità fulminea, e in un paio di punti riusciva a raggiungere velocità così incredibili che si capiva che lo schermo a malapena riusciva a tenere il passo. L'adrenalina era totale, e la mia era da fan Nintendo era finita. Da quel momento in poi, ho avuto un posto sia per Sega che per Nintendo nel mio cuore da giocatore.

Eroe del cinema invece di eroe di Mega Drive - Fredrik Malmquist

Da appassionato di Nintendo, non ho mai posseduto un singolo gioco di Sonic, eppure ho capito la grandezza del personaggio grazie agli amici del mio giro negli anni '90 e oltre. La prima console della mia famiglia fu la Super Nintendo, e io e i miei fratelli ci siamo entusiasmati con Super Mario World. Un mio amico e i miei fratelli continuavano a parlare entusiasticamente di Sonic e di giocarlo sul suo Genesis. Certo, a volte potevo provarci, ma ero soprattutto uno spettatore.

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Facciamo un salto al 2022, quando Sonic the Hedgehog 2 era destinato a uscire nei cinema. Mio figlio maggiore aveva cinque anni, e gli ho lasciato guardare il primo film a casa in TV, poi siamo andati insieme al cinema a vedere il sequel. Dicono che le cose più importanti nella vita siano quelle che facciamo con i nostri figli. Da allora mio figlio più piccolo si è unito al divertimento ed è venuto a vedere il prossimo sequel al cinema, e hanno anche visto la serie animata sulle agenzie di streaming a casa. Il passo successivo probabilmente è che io introduca entrambi i ragazzi a uno dei videogiochi...

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Sonic 3 il giorno dell'uscita con una scheda scritta a mano dalla rivista di videogiochi Sega Force - Martin Carlsson

Questo rimane ancora oggi un mistero nella mia carriera videoludica, e non c'è ancora una risposta sul perché Sonic 3 sia apparso nella mia cassetta della posta proprio il giorno in cui è stato rilasciato, quando avevo 10 anni, nel 1994. Una busta imbottita di Sega Force—una rivista di videogiochi a cui ero abbonato durante gli anni '90, spensieratə, considerata in parte un concorrente diretto (anche se piuttosto passivo e un po' frivolo) di una rivista Nintendo; era solo un'epoca diversa, in cui la maggior parte delle cose veniva fatta per scherzo e in generale aveva un'atmosfera da High Chaparral. Non ho mai partecipato a concorsi per quanto ricordi, e non ho mai chiamato la linea diretta della rivista tramite telefono fisso per consigli di gaming. Ma nonostante ciò, una copia di Sonic 3 era nelle mie mani da dieci anni proprio il giorno in cui il gioco è stato rilasciato in Svezia, per ragioni che restano molto poco chiare.

Avevo giocato a diverse versioni di Sonic 1 e 2 sia su console a 8 che a 16 bit fino a quel giorno. Ho ancora la carta di plastica rigida firmata dai pezzi grossi di Sega Force in deposito. Ma la domanda è: perché? Perché ho preso il gioco? Non ne ho la minima idea. Ma probabilmente sono stato il primo in Svezia a giocare a Sonic 3, a meno che non fossi un giornalista allora. Il gioco? Sì, l'ho adorato tantissimo. È stato anche un vero piacere abbinarlo alla cartuccia Knuckles più tardi nello stesso anno.

Sonic Mania è la perfetta combinazione tra retrò e novità - Patrik Severin

Ho giocato a Sonic in molte iterazioni, sia su console Sega che su altre piattaforme. Il mio gioco preferito con il riccio, però, è Sonic Mania, perché era perfettamente retrò senza sembrare datato. Lo gioco ancora ogni tanto quando ho tempo.

Le avventure 2D del personaggio sono divertenti e a volte rigioco gli originali, tuttavia non ho un buon rapporto con Sonic perché non sono cresciuto con il personaggio. Piuttosto, ho provato molti titoli principalmente negli anni 2000 e oltre. Il mio ricordo preferito con il riccio è il mio tempo con Sonic Mania, un'interpretazione quasi perfetta dei giochi 2D del passato con musica affascinante, grafica e altro ancora. Anche se i giochi 3D non hanno sempre ricevuto recensioni entusiastiche, ci sono anche buoni titoli. Sonic è un personaggio importante per il mondo dei videogiochi e una figura mascotte importante, proprio come lo sono stati Mario e Crash.

Chao Garden in Sonic Adventure 1 & 2 - Johan Mackegård

Anche se Sonic e la sua banda erano sempre presenti mentre crescevo, in realtà non è mai stato il riccio veloce a giocare il ruolo principale per me e i miei amici delle elementari. Invece di concentrarci sul salvare il mondo, raccogliere medaglie Sonic e ottenere il grado A, il nostro focus era interamente sul prenderci cura e addestrare il Chaos, ultra-carino, che fungeva da una sorta di mini-gioco tra i livelli nei giochi Adventure. Ricordo come tutto sia iniziato quando, un giorno, verso la terza elementare mi sono stato presentato alla Fattoria Chao a casa del mio amico Viktor, e come mi sono subito innamorata perdutamente delle possibilità, apparentemente infinite, di personalizzare i Chao in individui con personalità e abilità uniche. Se nutrissi abbastanza uccelli a un Chao, presto imparerebbe a volare da solo, e lo stesso vale per gli animali acquatici quando si tratta di nuotare, e così via.

Ricordo la sensazione di partecipare a varie gare e competizioni di arti marziali con i miei piccoli amici, e quanto diventavamo infantilmente felici quando uscivamo vincitori da una sfida particolarmente difficile. Ricordo la gioia e la curiosità che sono nate quando abbiamo trovato un nuovo tipo di uovo Chao nel negozio, la tristezza quando un Chao ha perso la vita, e l'eccitazione quando uno dei nostri protetti stava per evolversi. Sarebbe un angelo o un diavolo? Nuotatore, pilota o una forza muscolare potente? Ho spesso pensato che Sega potesse riportare la Chaofarm in un nuovo gioco di Sonic, ma onestamente non credo che sarebbe lo stesso oggi. Non che non potessero farne un gioco fantastico, ma penso che il clima attuale — con il suo focus sulle microtransazioni e sull'attività online — rischierebbe di danneggiare quella sensazione accogliente che era il senso dell'esperienza. Tuttavia, a volte accendo il mio vecchio Gamecube per salutare le piccole creature che ancora girano per il giardino, e onestamente, per me basta.

Sonic... il gioco (quasi) nessuno aveva - Johan Vahlström

Quando ero piccolo e i primi giochi di Sonic erano disponibili, nessuno che conoscevo li aveva davvero. Tranne uno. Immagino che possedere un Mega Drive non fosse particolarmente popolare rispetto a una console Nintendo, quindi le mie uniche esperienze di quel periodo sono state, se ricordo bene, quando ho giocato a Sonic the Hedgehog 2 a casa di un amico, un amico che non andavo spesso nemmeno a trovare, ed era soprattutto lui a giocare una volta avviato quella console Sega. Ma certo, ogni tanto potevo provarlo e mi piaceva quello che suonavo. Aveva una velocità a cui non ero abituato e un riccio nuovo e figo che batteva il piede quando non facevo nulla per un po'. Il problema era che, quando avevo una console con Sonic disponibile, la qualità della serie era crollata e non sentivo alcun bisogno di giocare.

Quindi, Sonic è una di quelle serie a cui non sono mai stato particolarmente interessato a giocare, anche se mi diverto con i vecchi giochi quando ne ho l'occasione. Se quella creatura con le punte blu non fosse stata così dannatamente figa, probabilmente non ci avrei nemmeno pensato. È una delle più grandi icone del gaming di sempre, ma non ha mai davvero trovato una casa con me.

Un giorno batterò un gioco di Sonic - Conny Andersson

Sono cresciuto più o meno in quella che spesso viene definita nel calendario videoludico "l'era PlayStation." Con questo non intendo i cambiamenti fisici che arrivano con l'adolescenza, ma qualcosa di più fondamentale: ho capito che essere un "fanboy" era davvero nerd. Ancora oggi, le tracce del mio estremo fanatismo "Nintendo" riecheggiano dentro di me, ma ho lasciato alle spalle il vero odio e la guerra di trincea e finalmente ho capito che sono i giochi—piuttosto che la console su cui girano—a contare di più.

Come puoi immaginare, non è sempre stato così, perché durante le epoche NES e SNES ho combattuto una sorta di guerra emotiva contro qualsiasi cosa fosse concorrente di Nintendo. Stranamente, possedevo ancora sia il Master System che il Mega Drive, ma erano sempre le console trascurate in casa. È davvero strano quando ci ripensi. Inoltre, per questo motivo, Sonic è diventato la controparte più anonima e decisamente meno entusiasmante del meglio di Mario al mondo.

Naturalmente, si potrebbe sostenere che il riccio blu abbia avuto un paio di partite davvero eccezionali. Ma mentre Super Mario Bros., World, 64 e Galaxy hanno rivoluzionato in qualche modo il genere platform, direi che i giochi di Sonic non si sono mai nemmeno avvicinati a quelle vette. Non tutti saranno d'accordo, ovviamente, ma se allora sceglievi di acquistare una console Sega invece di una di Nintendo, naturalmente ti ritroverai in un rapporto completamente diverso con le due più grandi icone del mondo del videogioco. So che Sonic è uno di loro, anche se non lo è mai stato per me. Lo dico perché non mi sono mai seduto, almeno che io ricordi, a giocare a un gioco di Sonic dall'inizio alla fine.

Ne ho giocati diversi, ma non sono mai partito dal primo livello e sono arrivato fino ai titoli di coda. Ma intendo cambiare questo. Ho sempre pensato che Sonic Frontiers del 2022 mi si addica bene, quindi gli darò una possibilità. O meglio... Non lo farò così. Mi metterò seriamente a giocare dal principio alla fine. Sonic Frontiers sarà il primo gioco di Sonic che completerò (o almeno ne ho un ricordo), e forse mi farà rivalutare la mia visione piuttosto pessimista del riccio? In realtà lo spero.

Sonic Adventure è stato il mio punto d'accesso al mondo Sega - Marcus Persson

Sono arrivato piuttosto tardi a scoprire Sonic, perché anche se da bambino giocavo molto, era esclusivamente su Nintendo o DOS. Il distributore, Bergsala, come tutti sappiamo, dominava le regioni nordiche, e questo era molto evidente nei cortili giochi dei primi anni '90. Tutti parlavano del NES, Game & Watch e poi del Super Nintendo. Ricordo un ragazzo nel mio giro di amici che aveva un Mega Drive nero come il corvino, completo di pistola Menacer e un sacco di giochi interessanti, incluso Sonic (ovviamente). Un mondo completamente nuovo si aprì in quel momento, e anche se davo un'occhiata al Mega Drive e al Master System nei cataloghi di giocattoli dell'epoca, fu Nintendo a dominare completamente i miei pensieri.

Questo è cambiato la prima volta che sono andato a trovare un mio amico—David si chiamava—a casa sua e ho potuto giocare sulla sua Mega Drive. Mi sembra di ricordare che suo fratello maggiore l'aveva presa durante un viaggio in Inghilterra, dove tutto era stato comprato molto meno di quanto fosse qui in Svezia. Sembrava più cupo, più maturo, e semplicemente... beh, più figo. Non era proprio Sonic, ma quell'atmosfera Sega. Ma poi ci è voluto un po', in realtà, fino al Dreamcast, che è diventato anche il mio primo console che NON era un Nintendo di alcun tipo. E accanto ai giochi ovvi come SoulCalibur, Sega Rally 2 e Ready 2 Rumble Boxing, è stato Sonic Adventure che ho preso, e accidenti, quella sequenza introduttiva.

Le chitarre ruvide, la grafica, ho davvero giocato alla Sonic Adventure, se mi permettono il linguaggio. Ho sbloccato ogni personaggio, sì, anche il terribilmente noioso Big the Cat e i suoi livelli che inducono il sonno, tutto per raggiungere quel finale perfetto con Super Sonic. Dopo di ciò, Sega e Dreamcast sono diventati la mia vita, e ancora oggi la guardo indietro come la console che mi ha colpito più di sempre. Bruciava intensamente, ma per poco tempo, ed era magnifico. Sonic continuava a correre, e io lo seguivo, anche se principalmente giocando ai suoi vecchi giochi, sia su Xbox Live Arcade che nelle compilation pubblicate per Xbox e PlayStation 2.

Oggi guardo a Sega, Sonic e a tutto ciò che hanno realizzato sul Mega Drive come qualcosa di quasi incredibile. Non so quante volte ho letto Console Wars di Blake J. Harris (sul serio, leggilo se non l'hai fatto), oltre a immergermi in molte mie ricerche, soprattutto sulle personalità colorate che gestivano SOA all'epoca. E da qualche parte nel profondo, vorrei poter riavvolgere il nastro e procurarmi un Mega Drive proprio lì, quando erano al loro apice.

Quindi... facci sapere quali sono i tuoi ricordi più cari, migliori e/o più divertenti di Sonic.