Facciamo le nostre previsioni per i Game Awards nell'episodio 75 di The Gamereactor Show

The Game Awards si stanno avvicinando giorno dopo giorno e, a tal fine, finalmente stiamo facendo le nostre previsioni per lo show e su chi vincerà le varie categorie nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show.

Esaminiamo quasi tutte le categorie che saranno presentate alla cerimonia di premiazione e discutiamo chi pensiamo e chi dovrebbe vincere ogni premio, condividendo al contempo motivazioni solide sul perché ciò dovrebbe accadere. Discutiamo dei candidati a Gioco dell'Anno, del motivo per cui certe categorie non hanno molto senso e del perché alcuni candidati forse hanno ottenuto nomination rispetto a candidati più adatti in certi casi.

Per ascoltare le nostre previsioni complete per TGA 2025, guarda qui sotto il 75° episodio dello show, oppure sul tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.