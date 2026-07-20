Faces of death è comparso nel mio feed questa primavera e mi è sembrato proprio il mio genere. Horror, serial killer, snuff e atmosfere che ricordano Se7en e altri grandi film. Chiariamo una cosa: Faces of death non è un remake del pseudo-dumentario del 1978, che era vietato in molti paesi ai tempi. È, come dire, un seguito spirituale o qualcosa del genere. Più avanti spiegheremo come tutto questo si incastra. Non sapevo assolutamente nulla dell'originale prima di vedere questo, il che è stato piuttosto interessante perché se entri alla cieca, ti viene aggiunto un po' di retroscena gratuitamente. A quanto pare, il film ha ricevuto alcune critiche anche a causa dei suoi manifesti relativamente grafici. Solo una di quelle cose!

Quindi, entriamo nella trama:

Margot Romero, una moderatrice di contenuti che sfoglia clip di film caricati su un importante sito web, sta cercando di rintracciare un regista sadico che ricrea leggendari film snuff. Allo stesso tempo, sta facendo tutto il possibile per mettere a tacere l'ossessione di internet per il suo passato traumatico - una tragedia virale di cui viene costantemente ricordata.

Faces of death è diretto da Daniel Goldhaber, che in passato ha diretto film come How to Blow Up a Pipeline e il cyber-thriller erotico (se si deve credere alla classificazione di genere di IMDb). Questo è il primo suo film che vedo. Faces of death ha sicuramente suscitato il mio interesse nel seguire il suo percorso come regista.

Il cast include Barbie Ferreira da Nope e Bob Trevino Likes It (guardatelo se non l'avete già fatto - è davvero un bel film!). È davvero, davvero brava nel ruolo principale. Dacre Montgomery interpreta Arthur Spevak, un personaggio davvero ripugnante che sicuramente non vorresti vedere nel tuo quartiere. Lo riconosciamo come Billy Hargrove di Stranger Things, e anche Dacre fa un ottimo lavoro.

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Tornando alla storia. I clip filmati che Margot inizia a ricevere nel suo lavoro di moderatrice si rivelano ricostruzioni di scene del documentario del 1978 pieno di scandali Faces of death. Contiene una combinazione di filmati reali - come autopsie e le conseguenze della guerra - e clip falsificate con effetti pratici che li rendono realistici. Margot inizia a sospettare che i nuovi video non siano falsificati. Scarica i file, analizza i dati e inizia a postare su Reddit con domande per il pubblico. Gli indizi la conducono ad Arthur Spevak. Non rivelerò altro né sulla trama né sull'antagonista.

Faces of death è un film che mi cattura subito. È emozionante, interessante e offre qualcosa che si distingue in un genere piuttosto annacquato. È carico di tensione ed è, a volte, davvero brutale. Quindi ci sono molte cose da apprezzare. Ci sono alcuni buchi nella trama e momenti più deboli, ma sono disposto a sorvolarli perché il film è, dall'inizio alla fine, davvero, davvero divertente.

La valutazione media su IMDb non è particolarmente alta, ma non lasciarti scoraggiare. Come detto prima, quest'anno ha offerto molto horror emozionante, e ce n'è ancora in arrivo. Personalmente, Faces of death si distingue come una delle sorprese più piacevoli. Non ne avevo mai sentito parlare prima e le mie aspettative erano estremamente basse. Ma il fatto è che l'ho guardato con un piccolo sorriso sulle labbra quasi fino alla fine. È davvero un grande elogio.

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Al momento, non è chiaro quando Faces of death uscirà in Svezia, ma immagino che andrà direttamente in streaming. Quando succede, prova. Non aver paura di criticare i miei gusti cinematografici e la mia valutazione su questo in particolare se non siete d'accordo, ma questa è una sciocchezza divertente!