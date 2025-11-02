Fackham Hall parodia Downton Abbey nel nuovo trailer del film

Se hai sempre desiderato un mix di Downton Abbey e Airplane, Bleecker Street ha cercato di creare questa combinazione in un nuovo film comico chiamato Fackham Hall. Interpretato da Damian Lewis, Thomasin McKenzie, Tom Felton e altri, il film fa la parodia della vita dell'alta borghesia britannica nel 20° secolo.

Seguendo una famiglia benestante che chiama Fackham Hall casa loro, vediamo un sacco di gag visive, battute ridicole e umorismo slapstick che dilagano in tutto il trailer. Sembra che ci sia una storia d'amore tra un servo e il personaggio di McKenzie, ma sembra che questo giocherà un ruolo secondario rispetto all'aspetto comico del film.

Con un mix piuttosto eclettico di attori e un trailer che forse non produce tante risate come dovrebbe, dovremo vedere se Fackham Hall può soddisfare le aspettative stabilite da questi stravaganti film umoristici di artisti del calibro di The Naked Gun e Airplane.