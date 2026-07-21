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Nato dallo sviluppatore Emetria e dall'editore New Tales, i cui dipendenti comprendono ex veterani Ubisoft, sviluppatori di Arkane e persone che hanno lavorato per decenni nel mondo dei videogiochi, Fading Echo era inizialmente immaginato come un TTRPG. Quell'idea è stata abbandonata, ma il mondo è stato mantenuto e trasformato in un action/avventura-RPG per giocatore singolo in cui giochiamo nei panni di un giovane eroe coraggioso che può trasformarsi in acqua a piacimento.

In un mondo che presto sarà conquistato dalla misteriosa e ostile sostanza nota solo come il Paradosso, il nostro eroe One deve recuperare l'etere da altri mondi o Frammenti e riportarli al Bastione (praticamente la tua base/hub) per eliminare la corruzione e salvare la loro casa nel deserto. Il mondo di Corel è disseminato di nemici elementali, e il nostro eroe trova alleati probabili e improbabili in un piccolo ma ricco cast di personaggi di supporto.

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Trovo quasi strano che Fading Echo abbia l'etichetta RPG nella descrizione del gioco. Probabilmente è solo un ricordo delle sue radici da TTRPG, un Fading Echo, se vogliamo, ma che potrebbe portare i giocatori ad aspettarsi qualcosa che non otterranno quando avviano il gioco. A parte un albero delle abilità, in questo gioco non troverai molto gioco di ruolo. La storia è lineare, il mondo è esplorabile ma non aperto, e non definirai il personaggio di qualcuno qualunque cosa tu faccia. Fading Echo è molto più un gioco d'avventura, forse a volte anche più accuratamente un puzzle platform, ma anche se non è un RPG come la maggior parte si aspetterebbe, rimane un'esperienza molto piacevole e un gioco d'avventura super forte.

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Il combattimento è veloce e compatto. Non è eccessivamente punitivo, ma non è nemmeno insipidamente insipido. I tipi di nemici iniziano con blob goffi molto semplicistici, per poi evolversi in dinosauri troppo pronti a colpirti con la testa, tentacoli attaccati alle teste dei trabani, ciclopi in costume e altro ancora. C'è un ulteriore livello di combattimento aggiunto negli elementi dati ai nemici e nei poteri che uno può usare. Ogni elemento fornisce il proprio effetto di stato: troppa acqua e un nemico diventa solido, venendo ucciso all'istante da pochi colpi. Troppo fuoco, bruceranno. Troppo acido, si indeboliscono. Puoi combinarli anche tu. Ad esempio, acido e fuoco stordisconono un nemico e causano grandi danni tramite un'esplosione. Al contrario, questi effetti di stato (acqua di barra) possono anche influenzarti. Non è il sistema di combattimento più complesso, e alla difficoltà più facile puoi semplicemente premere attacco e schivare quanto vuoi, ma il ciclo principale è costantemente divertente e soddisfacente, con più meccaniche e nemici che vengono inseriti proprio quando pensavi di aver trovato la combo elementale perfetta.

Lo stesso vale per l'esplorazione ambientale e i puzzle. Quando non stai combattendo nemici in Fading Echo, stai cercando modi per superare le porte, o portare un prisma che alimenti un meccanismo da un lato all'altro di una stanza. Ancora una volta, ogni elemento che puoi assorbire nella tua forma acquosa sarà utile, e anche se nessun enigma è frustrantemente difficile, sono tutti gratificanti. Fading Echo non segue mai la strada di God of War, nemmeno. Nessuno ti dice la soluzione per un'area su cui sei rimasto bloccato da qualche minuto. Il gioco ti dice molto poco sulle sue meccaniche e su come usarle. Invece, capisci tutto da solo, ricevendo quasi tutti gli strumenti di cui hai bisogno fin dall'inizio. Questo porta a molta più soddisfazione del giocatore, anche se non stai risolvendo gli enigmi più difficili che hai mai visto.

Fading Echo ha un mondo di gioco estremamente piacevole, soprattutto grazie alla vivace grafica dei regni frammentati e dei diversi biomi che esploriamo durante l'avventura di One. C'è un ottimo uso del colore nella grafica del gioco. I colori dei diversi elementi, gli ambienti, tutto risalta davvero, dandoti la sensazione di aver appena indossato degli occhiali color rosa e di goderti di nuovo un gioco della tua infanzia. Mi piace particolarmente l'aspetto di One quando entri in diversi regni, perché c'è un'estetica rosa neon nel loro aspetto che quasi avrei voluto fosse un'opzione da mantenere per tutto il gioco. Dal punto di vista stilistico, Fading Echo è unico e ben realizzato, anche se alcuni elementi come le introduzioni dei nemici in stile Borderlands sembrano un po' datati al giorno d'oggi. Le cutscene in stile fumetto sono comunque un ottimo modo per gestire un budget più ridotto, e i design dei personaggi sono spesso immediatamente coinvolgenti.

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Fading Echo è un gioco che ha molte parti interessanti, ma purtroppo per me ho sentito che non ha colto il filo conduttore centrale che unisce molti giochi simili, perché in gran parte non riesce a farti coinvolgere nella sua storia. Fading Echo ha tutti i pezzi di una narrazione interessante, e puoi capire cosa vuole fare Emetria. È in parte una storia di formazione e un dramma familiare. Uno dipende dalla madre per sopravvivere, ma quando ottengono i loro poteri acquosi devono improvvisamente essere la persona su cui conta un intero mondo. Il problema è che molti di questi temi centrali, idee e dinamiche dei personaggi non sono ben definiti. C'è un senso di vaghezza che affligge la narrazione di Fading Echo, il che significa che quando ti avvicini alla fine del gioco e trovi i picchi emotivi, non colpiscono nemmeno lontanamente come avrei voluto. È piuttosto difficile da spiegare senza vivere la storia di persona, ma sembra che a un certo punto il team avrebbe dovuto fare un grande passo indietro e sottolineare gli elementi umani e riconoscibili della storia, dato che gran parte dei dialoghi tra le poche cutscene che hai si concentra prima sull'ambientazione.

È un gioco un po' in cui il mondo è il primo e la storia dopo, con molte parole inventate che contano molto più per i personaggi che per il giocatore. Il problema è che ci interesserebbe ai frammenti, all'etere, al bastione e a qualunque altra cosa se avessimo prima capito perché tutta questa avventura conta per One. Tutto ciò che vediamo davvero del loro mondo è un deserto e una rovina, senza che venga mostrato molto altro che valga la pena mantenere. È un po' come se God of War del 2018 fosse solo incentrato sul salvare Midgard, senza preoccuparsi del legame padre-figlio. Non c'è nessun altro in Midgard che vedi in quel gioco, quindi il mondo sembra più uno da esplorare che da salvare. L'ambientazione di Corel di Fading Echo crea una sensazione simile. Il cast, che include pesi del doppiaggio come Samantha Béart, Laura Bailey, Matt Mercer e Liam O'Brien, dà il massimo per cercare di coinvolgerti, ma i dettagli della storia non sono abbastanza precisi da tenerti ancorato ad essa.

A parte le lunghe lamentele narrative e la mancanza di elementi RPG, Fading Echo è un'avventura divertente e frenetica che sfrutta in modo incredibile le sue meccaniche di base. Il suo combattimento è soddisfacente senza dover fare affidamento sull'aumento della difficoltà con enormi barre della salute e sciami di nemici. I suoi enigmi sono sempre una scusa fantastica per mostrare le sue meccaniche elementali, e il mondo è uno che avrei esplorato volentieri per il doppio del tempo che ci ho messo a scatenare i titoli di coda. Un gioco che si concentra più sull'essere la versione migliore di sé stesso che sull'attrarre con i generi più popolari di oggi, Fading Echo vale davvero il tuo tempo.