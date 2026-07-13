Fading Echo co-regista spiega come il gioco mantenga le sue radici da TTRPG

Fading Echo, il vivace gioco d'azione-avventura di New Tales ed Emetria, inizialmente ha iniziato il suo ciclo di vita come un TTRPG. Il co-fondatore di New Tales, Emmanuel Obert, ha spiegato che iniziare il gioco come qualcosa di completamente diverso ha aiutato lo studio a imparare molte cose non solo sulla realizzazione di un TTRPG, ma anche su come definire il tipo di progetto che volevano realizzare, indipendentemente dal mezzo.

"Fa parte di qualsiasi tipo di percorso creativo, sai, hai qualcosa in mente e delle circostanze e incontrare altre persone nel mestiere, basta far accadere qualcosa," Obert ha spiegato in un'intervista con Gamereactor, a cui ha partecipato anche l'attrice principale di Fading Echo, Samantha Béart.

"Spero ancora che un giorno faremo un TTRPG, ma penso che per noi, il giorno in cui ne faremo sarà un migliore grazie al gioco che abbiamo fatto. Penso che il modo in cui ti costringe a considerare l'ambientazione, l'archetipo del personaggio, i poteri o altro, e tutto questo stia aiutando a maturare ed evolvere la visione iniziale," continuò Obert.

D'altra parte, ci sono ancora molti elementi che chiariscono che Fading Echo è pieno di elementi RPG. C'è l'albero delle abilità, gli archetipi dei personaggi, e molti dei concetti fondamentali, come descrive Obert, si basano sul principio che "hai i tuoi sistemi di gioco, sei libero di fare quello che vuoi come giocatore, e il mondo reagisce a te."

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Emmanuel Obert e Samantha Béart qui sotto, e dai un'occhiata a Fading Echo il 21 luglio.