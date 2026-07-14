Fading Echo 's e co-regista parlano di intelligenza artificiale e del futuro dell'industria videoludica

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Leggendo sul gioco Fading Echo prima di un'intervista con l'attrice Samantha Béart e il cofondatore di New Tales Emmanuel Obert, uno dei suoi slogan ha attirato la mia attenzione. "La creatività non è opzionale. È sopravvivenza," recita. Questo mi ha fatto riflettere su come questo possa essere più di uno slogan per il gioco, ma un modo per guardare alla sopravvivenza nell'industria videoludica moderna che vediamo. Così, ho proposto l'idea a Béart e Obert, per vedere cosa pensassero della creatività e della sopravvivenza nell'industria dei videogiochi dopo licenziamenti, IA e tutti gli altri problemi che vediamo.

"Voglio dire, non mi piace parlare di IA ma ora è solo nella mia testa," disse Béart. "[Le persone] che cercano di farci usare l'IA vedono la creatività come una sorta di compito da svolgere. Lo vedono come qualcosa in cui non vogliamo partecipare, mentre in realtà è proprio questo il senso della storia dell'umanità. È quella lotta individuale, è tutto ciò che ti è mai successo nella vita, e questa è la tua prospettiva, ed è questo che la rende unica... Abbiamo preso una strada oscura quando abbiamo iniziato a usare la parola contenuto per l'arte."

Obert ha colto l'occasione per parlare dello stato dell'industria e di come il gaming sia sempre stato una forma d'arte in evoluzione. "Se guardi l'industria dei videogiochi dagli anni '60, '70 fino ad oggi, l'industria dei videogiochi è cambiata e reinventata numerose volte, penso che oggi potremmo essere in uno dei momenti più grandi di transizione e reinvenzione," disse Obert. Non ha idea di quale sarà il nuovo modello una volta completato il cambiamento, ma che "ci sono cose da fare quando vedi una nuova forma di gioco, una nuova forma di esperienza di gioco", facendo riferimento all'Actual Play che sta diventando un fenomeno enorme e al gioco da tavolo che diventa una tendenza abbastanza grande da conquistare lo stadio di Wembley.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Samantha Béart ed Emmanuel Obert qui sotto, e dai un'occhiata a Fading Echo qui.