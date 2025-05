Fahkumram sta per unirsi ai combattimenti nel Tekken 8

HQ

Il mese scorso, Anna Williams è apparsa in Tekken 8 come primo personaggio della seconda stagione. Sapevamo già che ci saranno un totale di quattro personaggi rilasciati durante la stagione, e ora sappiamo chi arriverà dopo.

Non sarà altro che il combattente di Muay Thai Fahkumram, un relativamente nuovo arrivato che ha debuttato originariamente nel 2020 con Tekken 7: Fated Retribution. Finora non abbiamo un trailer per mostrare se i suoi gomiti sono ancora letali, ma ci viene offerto un breve sguardo nel video qui sotto, salta avanti a 3:19 per dargli un'occhiata.

Per inciso, il prossimo personaggio arriverà questo autunno, che sarà anche una vecchia conoscenza (non sappiamo chi, ma incrociamo le dita per Bob), e poi quest'inverno arriverà il quarto personaggio, che è nuovo di zecca. Questa potrebbe potenzialmente essere un'apparizione come ospite, qualcosa a cui Bandai Namco di solito è molto affezionata.