Fai attenzione a una truffa beta The Witcher 4 che sta girando in questo momento

Se hai ricevuto un invito alla versione beta per provare The Witcher 4, sei uno dei numerosi giocatori selezionati in questo momento. Anche se questo potrebbe essere lusinghiero ed eccitante, vale la pena tenere a mente che si tratta di una truffa completa.

CD Projekt Red si sta ora rivolgendo a Instagram per avvertire i suoi utenti di non cadere nel tentativo scadente, scrivendo che "gli uccisori di mostri professionisti non cadono nelle truffe; Vedono attraverso di loro e li uccidono". Per quanto riguarda ciò che dovresti fare se ne sei colpito, scrivono:

"Abbiamo preso le misure necessarie per eliminare questi messaggi fraudolenti. Detto questo, se ricevi inviti o ti imbatti in notizie di uno, ti chiediamo gentilmente di segnalare la truffa utilizzando gli strumenti a tua disposizione nel tuo client di posta elettronica o nella piattaforma di social media che stai utilizzando.

Concludono il post dicendo che potrebbe esserci una beta in futuro, ma poi verrà comunicata attraverso loro stessi e canali seri:

"Se mai dovessimo organizzare dei beta test in futuro, ne sentirete parlare per primi, come sempre, tramite i nostri social media e siti web ufficiali".