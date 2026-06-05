Fai squadra con un amico per portare il tuo prezioso uovo in salvo a An Eggstremely Hard Game

Il Summer Game Fest 2026 si sta rivelando una delle migliori edizioni nella storia dell'evento, che quest'anno celebra il suo settimo anniversario. Lo diciamo perché non siamo ancora arrivati a metà del programma e abbiamo già avuto una serie piuttosto solida di annunci importanti che ci hanno lasciato senza parole, pieni di tensione, azione e terrore. E tra tutti questi annunci, Geoff ha deciso di inserire di nascosto un piccolo annuncio per un gioco indie spagnolo, che uscirà anche il mese prossimo: An Eggstremely Hard Game.

È un cosiddetto gioco 'friendslop' in cui tu e un amico giocate nei panni di una coppia di anatre che devono portare in salvo un nido contenente il loro prezioso uovo mentre attraversano un terreno completamente instabile. Sembra uno di quei giochi in stile Chained Together in cui un singolo piccolo errore può rovinare tutto per tutta la squadra.

In ogni caso, sembra un concetto brillante, e non dovremo aspettare molto per giocarci, dato che An Eggstremely Hard Game arriverà su Steam il mese prossimo, il 24 luglio. Guarda il trailer qui sotto.