Fai strada tra ondate di ninja, peluche giganti e pixel art in Knuckle Paradise

Sai quando qualcuno ti racconta la premessa ridicola di qualcosa come un film o una serie TV e tu dici: 'Non c'è modo che questo possa funzionare, ma sono il primo in fila per vederlo'? È praticamente quello che mi è successo quando ho letto la proposta per Knuckle Paradise, il prossimo gioco di picchiaduro di Flying Oak Games.

In breve, una ragazza di nome Jane stava camminando nel parco quando si è imbattuta in un gallo da combattimento (!?) e improvvisamente si ritrova sotto attacco da ogni tipo di villain da film B che si possa immaginare, il tutto mentre mette in scena una dimostrazione impressionante di abilità da combattimento di strada, aiutata dal tuo ormai inseparabile pollo assassino. Sì, è sicuramente il mio genere di cosa.

Se anche tu senti l'irresistibile desiderio di mettere le mani su Knuckle Paradise, ti consiglio di guardare il trailer di lancio qui sotto. Il gioco è ancora in fase di sviluppo e si prevede il lancio su Steam nel 2027.