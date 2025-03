Fai un viaggio nel cosmo con l'ultimo sguardo a Elio della Pixar

HQ

In realtà abbiamo aspettato a lungo il prossimo sforzo animato della Pixar, poiché l'adorabile Elio è stato ritardato un paio di volte fino a questo punto. Tuttavia, il film sembra finalmente destinato a uscire presto, poiché è spuntato un nuovo trailer, che afferma la data della premiere prevista per il 20 giugno e ci dà anche un altro sguardo a questa avventura cosmica.

Elio ruota attorno a un giovane ragazzo il cui più grande desiderio è quello di essere rapito dagli alieni. Una data fatidica, quel desiderio si avvera davvero, e il giovane Elio si ritrova a viaggiare per milioni di miglia in tutto l'universo insieme al suo nuovo amico, l'insolito Glordon.

Con Elio in arrivo quest'estate, puoi vedere l'ultimo trailer del film qui sotto, così come la sua sinossi completa. Il film sarà interpretato da alcuni grandi nomi, come Zoe Saldana e Jameela Jamil, ed è diretto da Madeline Sharafian diBurrow eSparkshort, Domee She diBao eTurning Red e Adrian Molina diCoco.

"Quest'estate, gli spettatori incontrerannoElio un bambino di 11 anni il cui più grande desiderio è quello di essere rapito dagli alieni, così come sua zia Olga (doppiata dal recente premio Oscar, Zoe Saldaña), e Glordon, l'inaspettato primo amico diElio che sembra essere un alieno. In questa avventura per il grande schermo,Elio viaggerà per milioni di chilometri attraverso l'universo incontrando una miriade di creature fuori dal mondo che potrebbero aiutarlo a capire esattamente a cosa appartiene.