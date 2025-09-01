Fairgames il direttore del gioco lascia silenziosamente Haven Studios

HQ

L'attenzione aggressiva di Sony sui titoli live service continua a vacillare. Dopo il fallimento di Concord e gli imbarazzi che circondano Marathon, l'attenzione si è ora spostata su Haven Studios e sul loroFairgames progetto. Una volta annunciato come la prossima grande vetrina dell'azienda, il gioco ha ora subito un altro colpo.

Secondo i rapporti, il direttore del gioco Daniel Drapeau ha lasciato il progetto e si è unito a WB Games. Secondo quanto riferito, la partenza è avvenuta in sordina due mesi fa e arriva poco dopo che l'amministratore delegato di Haven, Jade Raymond, si è dimesso, aggiungendo ulteriore instabilità allo studio.

Allo stesso tempo, le voci sulla cancellazione di Fairgames hanno fatto il giro del settore, anche se Sony le ha fermamente smentite in dichiarazioni ufficiali. Tuttavia, i problemi sono difficili da ignorare. Si dice che i test interni di una prima build pre-alpha siano andati male, con i tester che hanno descritto l'esperienza come generica e priva di una chiara identità.

Allo stato attuale, Fairgames dovrebbe essere lanciato il prossimo anno, ma con uno sviluppo così turbolento, resta da vedere se quella finestra di rilascio può reggere.