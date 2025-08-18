Fairgames non è stato cancellato, nonostante le segnalazioni

HQ

Non preoccupatevi, tutti e tre voi non vedete l'ora di Fairgames (Fairgame$ se vi sentite fantasiosi), dato che il gioco non è stato cancellato. Scherzi a parte, ci sono state molte sopracciglia sollevate durante il fine settimana quando sembrava che il prossimo titolo live-service fosse stato inscatolato.

L'analista del settore Michael Pachter ha affermato questo, ma questa affermazione derivava solo dalla partenza del capo di Haven Studios, lo sviluppatore Fairgames '. "Ho parlato male. Said Jade [Redmond] è stato licenziato e ha pensato che fosse stato cancellato", ha detto Pachter, dopo aver chiarito con Destin Legarie. "Non ho alcuna informazione sul gioco. Sentitevi liberi di citare questo, davvero non lo so".

Sappiamo che Sony ha guardato ai suoi sforzi di live-service con rinnovata attenzione dopo il flop di Concord, ma ci sono ancora piani per portare più giochi multiplayer sui nostri schermi nel prossimo futuro. Fairgames e Marathon sono altri due tentativi di sfondare, ma c'è ancora molta strada da fare prima che la gente dimentichi la situazione di Concord.