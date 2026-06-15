Fairy Mount spiega perché il gioco di strategia comod Flame, Forest & Flood usa Godot

In assenza del buon vecchio E3, tanto vale avere un po' di F3 invece. Presentato come "il primo gioco di strategia competitiva e accogliente al mondo", Flame, Forest & Flood è il nuovo lavoro di Fairy Mount Games, e quando abbiamo parlato con il suo CEO, Błażej "Blaze" Żywiczyński, il mese scorso, le sue labbra erano quasi chiuse, ma non del tutto.

"Quindi abbiamo iniziato credo da un anno e mezzo ormai", ha iniziato il produttore a spiegare del progetto al Summitate dei Giochi di Madeira nella nostra intervista esclusiva qui sotto. "E ho fondato lo studio con Dennis Comtesse, lui è il CTO dell'azienda e ci siamo conosciuti lavorando a Little Red Dog. Era un'azienda che produceva giochi di strategia, quindi ci siamo mossi verso la stessa direzione. Stiamo creando giochi di strategia, li basiamo su Godot per renderli il più snelli possibile ma anche il più moderni possibile, perché crediamo che Godot sia il futuro per gli studi delle nostre dimensioni".

"E sarà un gioco di strategia", poi ammise. "È leggermente diverso dai titoli su cui abbiamo lavorato prima. Immagino di poter dire che sarà del tipo cozy. In realtà sarà multiplayer, quindi non posso rivelare molto altro perché altrimenti il mio marketing mi ucciderà".

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Multiplayer, infatti, accogliente e un gioco di strategia, il gioco è stato presentato poco dopo con questo trailer. Descritto come "un gioco di strategia per 3 giocatori che ricorda molto i classici giochi da tavolo, ma in un pacchetto moderno, digitale e con regole uniche", FFF dovrebbe essere facile da capire e difficile da padroneggiare, e la sua premessa ti permette di controllare uno dei tre elementi principali "in una competizione amichevole per il territorio". Se ti è piaciuto il trailer, una demo gratuita è già disponibile su Steam.

Per saperne di più sulla costruzione di studi nel mercato attuale, la disciplina di produzione, il concetto di "smart money" nei videogiochi, o l'esperienza di Żywiczyński come produttore in titoli acclamati come Ori and the Will of the Wisps e Frostpunk, ascolta qui sotto la nostra intervista completa.