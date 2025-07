Faith Kipyegon e Beatrice Chebet riscrivono i libri dei record a Eugene

HQ

Non capita tutti i giorni che un paese rivendichi un record mondiale... Lascia che Anole due record mondiali allo stesso incontro. Ma il Kenya ha sfidato le aspettative in modo spettacolare al Prefontaine Classic di Eugene, in Oregon. Faith Kipyegon e Beatrice Chebet, due delle più premiate fondiste del Kenya, hanno sbalordito il mondo dell'atletica riscrivendo i libri dei record a poche ore di distanza l'una dall'altra.

Kipyegon, già tre volte campione olimpico e forza dominante nei 1500 metri, ha offerto una masterclass di resistenza e velocità. Tagliando il traguardo in un elettrizzante 3:48.68, ha limato 0,36 secondi dal suo stesso record mondiale, un risultato notevole visti i margini ristretti a livello d'élite. Poco più di una settimana prima, Kipyegon non era riuscita a superare l'inafferrabile barriera del miglio sotto i quattro minuti, ma la sua prestazione a Eugene ha dimostrato con enfasi il suo straordinario talento e la sua resilienza.

Poco dopo, la sua connazionale Chebet ha conquistato i riflettori stabilendo un nuovo record mondiale nei 5.000 metri femminili. Il tempo della 25enne di 13:58.06 ha battuto il precedente record di oltre due secondi, un record che resisteva da quando il corridore etiope Gudaf Tsegay lo aveva stabilito due anni fa, guarda caso anche a Eugene. Il doppio status di Detentrice del record mondiale e campionessa olimpica sia nei 5.000 che nei 10.000 metri la consacra saldamente come una delle migliori atlete di lunga distanza di questo sport.

"Quando venivo qui a Eugene, venivo per prepararmi a correre un record mondiale", ha detto Chebet dopo la sua gara. "Sono così felice". Le sue parole catturano lo spirito della serata, una celebrazione della preparazione, della perseveranza e delle massime prestazioni.

Con il circuito della Diamond League che continuerà a Monaco prima di dirigersi verso un London Athletics Meet tutto esaurito, l'eccitazione sta crescendo verso le finali di Zurigo questo agosto, poche settimane prima dei Campionati mondiali di atletica leggera a Tokyo.

La notte del doppio record mondiale del Kenya a Eugene serve come potente promemoria del dominio duraturo del paese nella corsa di media e lunga distanza, ispirando atleti e fan allo stesso modo mentre la stagione di atletica leggera raggiunge il suo apice.