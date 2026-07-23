Faker aggiunge ancora più riconoscimenti alla sua collezione venendo nominato Ufficiale di Polizia Onorario in Corea del Sud

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I fan degli esports conosceranno più che bene il nome di Lee "Faker" Sang-hyeok, dato che è in gran parte il GOAT (il più grande di tutti i tempi) in gran parte indiscusso quando si parla di competizioni League of Legends. Faker è stato rilevante e pericoloso negli esports di LoL per oltre un decennio, vincendo innumerevoli trofei e Campionati Mondiali in quel periodo, che hanno portato a una tale fama che è diventato un'icona nel suo paese natale, la Corea del Sud.

A tal fine, ora Faker aggiunge un altro riconoscimento straordinario alla sua collezione, essendo stato nominato Agente Onorario di Polizia e Ambasciatore per la Prevenzione del Gioco d'Azard Informatico in Corea del Sud, come riportato da Yonhap News (grazie, Sheep Esports).

Si dice che questo ruolo comporterà alcune responsabilità, in particolare nell'aiutare a promuovere il programma di auto-segnalazione del cybergioco d'azzardo per i giovani e anche nell'aumentare la consapevolezza sui pericoli del gioco d'azzardo online.

Certo, questo sarà più un ruolo promozionale che vedrà Faker apparire in video e poster per aiutare a promuovere la causa. Tuttavia, è un ruolo piuttosto impressionante considerando che Faker è essenzialmente un giocatore molto, molto talentuoso.