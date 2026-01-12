Faker inizia la stagione 2026 con una vittoria, incoronato campione della LCK Season Opening

HQ

La stagione 2026 League of Legends Champions Korea è iniziata ospitando l'evento annuale Season Opening, in cui i migliori giocatori mettono da parte le loro alleanze di squadra e si uniscono invece in base al ruolo che svolgono nel gioco. Questo significa che le azioni sono disposte in modo tale che le squadre siano considerate Team Top, Team Jungle, Team Mid, Team Bot e Team Support.

Per l'evento di quest'anno, il nome più importante degli esports di LoL è stato nominato capitano Team Mid, con Lee "Faker" Sang-hyeok che ha guidato i vari mid-laner in battaglia. Considerando la storia di Faker e il suo recente tripletto successo, probabilmente non sorprende che il talento coreano abbia continuato a vincere conquistando anche il trofeo di questo evento.

Sì, Team Mid si è dimostrato inarrestabile nel LCK Season Opening, sconfiggendo Team Jungle, Team Top e Team Bot per sollevare infine il trofeo. Questa è anche una vittoria consecutiva per la squadra, dato che Team Mid ha vinto anche l'evento del 2025.