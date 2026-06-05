Fall Il sequel debutta questo settembre, offrendo esattamente ciò che ci si aspetterebbe da un seguito

Si potrebbe dire che il potenziale è illimitato. Ci sono così tante cose e luoghi da cui le persone possono cadere che nulla impedisce al franchise di Fall di durare per i prossimi 100 anni. Lionsgate deve starsi leccando le bottiglie solo a pensare al futuro.

Lo diciamo perché il film sequel, noto come Fall 2: Deadpoint, ha appena condiviso il suo primo teaser trailer, dove, indovinate, due persone sono bloccate in un posto dove non dovrebbero essere e ora devono superare la loro paura e fare tutto il necessario per sopravvivere.

Partendo dal film originale che attinge all'acrofobia (paura delle altezze) dello spettatore, seguiamo due donne che si ritrovano bloccate sul fianco di una montagna senza aiuto, con opzioni limitate, con condizioni meteorologiche difficili in arrivo e solo una via molto rischiosa e pericolosa verso la salvezza.

La premessa spiega: "Dopo aver perso la sua intrepida sorella Hunter, una Jax profondamente segnata si lancia in una pericolosa scalata con il vecchio amico di Hunter per onorare la sua memoria. Mentre camminano sulla fune sulle pericolose assi del Monte Kwan, una frana terrificante li lascia bloccati a 5.000 piedi da terra. Di fronte a sequenze vertiginose, verità oscure e colpi di scena crudeli, Jax deve affrontare a testa alta le sue paure più profonde per lottare per la sopravvivenza e la chiusura."

Sebbene sia Virginia Gardner di Fall 1 che Grace Caroline Currey siano coinvolte e protagonisti in questo film, questo seguito sembra ruotare attorno ai personaggi di Harriet Slater e Arsena Thomas, con i fratelli Spierig accreditati come registi.

Con una data di anteprima prevista per il 2 settembre, potete vedere il trailer di Fall 2: Deadpoint qui sotto.