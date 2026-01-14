Fallimento epico agli Australian Open: festeggiò senza rendersi conto che la partita non era finita... e poi perse

HQ

Il tennista austriaco Sebastian Ofner, attualmente al 140° posto mondiale e secondo miglior giocatore austriaco, ha vissuto un momento molto imbarazzante nelle qualificazioni degli Australian Open, dove ha perso contro Nishesh Basavareddy... dopo una celebrazione prematura (e provocatoria).

Ofner ha vinto il primo set 6-4, Basavareddy ha vinto il secondo anch'esso 6-4, e il set decisivo è andato al tie-break. Le partite di qualificazione al Grande Slam sono al meglio dei tre set, ma i tie-break rimangono a 10 punti invece che 7. E Ofner non lo sapeva: quando arrivò a 7-1 nel tie-break, festeggiò teatralmente, lanciando la racchetta e toccandosi il collo, come se gli stesse prendendo il polso.

Tuttavia, non sapeva di dover continuare a giocare... e Basavareddy è rimontato da sei punti di distacco, vincendo finalmente il tie-break 13-11. Non sapremo mai se la rimonta epica di Basavareddy sia stata dovuta al disagio del suo rivale dopo il fallimento epico, ma ci ha sicuramente regalato uno dei momenti più strani degli Australian Open.