Fallout 4 Edizione Anniversario

HQ

Sono un grande fan Fallout 4. Prima di iniziare questa recensione, avevo 1.500+ ore di gioco, l'avevo giocato in stile vanilla con tutte le fazioni, l'avevo usato con oggetti Creation Club, mod in-game e molte ore con mod esterne da Nexus. Perciò mi dispiace scrivere questa recensione...

Il Anniversary Edition era, oltre a un aggiornamento esistente con un nuovo menu, forse non era un'offerta molto allettante. 150 mod create o approvate da Bethesda, tutte DLC esistenti, al prezzo basso di £53. Sì. Hai letto bene. Devi pagare £53 per un gioco che ha dieci anni. Se hai il gioco base, costa circa £37, e se hai l'edizione GOTY o il season pass, costa circa £17 solo per ottenere il Creation Club Bundle con tutte le mod a pagamento incluse, anche se molte sono state offerte gratuitamente o con grandi sconti nel corso degli anni. Ma devo essere onesto e dire che ci sono anche molti contenuti nuovi di zecca che hanno un aspetto davvero bello, e molte mod per quest normalmente molto costose, aggiunte e case per i giocatori che ho sempre guardato con invidia. Il mio problema principale con questa parte è che alcuni, come lo zaino, esistono già come mod gratuita da posti come Nexus Gaming da molto tempo.

Ci sono anche nuove aggiunte alle skin, nuovi colori spesso gratuiti, quindi la maggior parte di quei contenuti è irrilevante per i giocatori a lungo termine, dato che hanno già la maggior parte delle opzioni di skin distribuite gratuitamente negli ultimi 10 anni, includendo anche molti contenuti più estesi. Per me, c'erano alcune nuove missioni secondarie, alcune nuove armi e strumenti, come il sistema Sentinel, e alcune nuove case per i giocatori, quindi non un grande rapporto qualità-prezzo, ma almeno abbastanza da giustificare una nuova partita e per £17 ho avuto il massimo dei miei soldi, a prescindere dall'età del gioco.

Annuncio pubblicitario:

Bethesda

Ho riscattato il mio codice, l'ho scaricato a grande velocità, e poi è iniziato. Il giorno del lancio, il 10 novembre, il gioco è stato aggiornato con una patch, nulla ha funzionato, tutto è rotto, e la risposta ufficiale di Bethesda dopo qualche giorno è stata che la prima delle due patch sarebbe arrivata il 24 novembre, cioè due settimane per chi l'ha acquistata prima del lancio, rafforzando ancora una volta il fatto che non dovremmo mai preordinare o acquistare nulla prima del lancio. È importante notare che tecnicamente il DLC in sé non ha rotto il gioco, è stata la patch.

Ho passato una settimana a farlo funzionare su tre diversi computer, dove nessuno di essi si carica correttamente l'add-on, dice solo "in arrivo", il che non è una cosa piacevole da vedere. Questo mi porta a una soluzione: scaricare manualmente ogni mod del pacchetto perché comunque le possiedi... Quella parte funziona, e i filtri ti permettono di scaricarla molto più velocemente rispetto a farla singolarmente. Quindi una parte del sistema funziona, ma peccato che sia l'unica. Non riesco a capire come la logica di un sistema di mod vecchio di otto anni che quasi mai mi è crashato (almeno non le mod ufficiali approvate da Bethesda vendute per crediti) improvvisamente non funzioni affatto. Ma ehi, almeno hanno aggiunto una nuova mod basata sulla storia con qualche nuova missione e qualche equipaggiamento. Vorrei anche sottolineare che ho escluso le variabili esterne usando installazioni pulite su tutti e tre i computer, dove due di loro non avevano mai avuto file Fallout installati prima.

Il sistema Creation Club è pensato per essere il tuo modo principale di usare le mod e, poiché l'aggiornamento ha rotto quasi tutte e molte non sono ancora aggiornate (soprattutto quelle che non supportano Bethesda), alcune potrebbero non funzionare mai, ed è ancora peggio se usi una piattaforma di mod esterna. Questo ha fatto arrabbiare molte persone, e sebbene Bethesda non debba tenere conto delle mod di terze parti, sa su quali file si basano molte di queste mod, e in passato è stata attenta a modificare alcuni dei mattoni fondamentali del gioco.

Annuncio pubblicitario:

HQ

Ora la parte migliore! Non puoi davvero far girare il gioco, perché crasha spesso, anche senza mod. La mia miglior partita è stata quasi mezz'ora, con mod, prima di un crash. Devo ammettere che a quel punto ho semplicemente rinunciato, perché anche se adoro giocare Fallout 4, avere un gioco di 10 anni fa crashare, nonostante sia stato appena aggiornato, è completamente inaccettabile e non vedevo l'ora di provare i nuovi contenuti aggiuntivi. Ho persino iniziato una nuova partita per la prima volta dopo tanto tempo. Ma anche quello era rovinato.

Allora, cosa è andato storto? Dov'è stata la sessione di domande e risposte? Perché serve una roadmap per patch e una hotfix quando il gioco ha dieci anni? Perché uno sviluppatore rompe il proprio gioco chiedendo £53 per esso? Queste sono domande molto ragionevoli nel mio mondo. Inoltre, non puoi uscire senza un crash, spesso uno che richiede un riavvio mentre tutto il PC viene trascinato nell'abisso, e succede ogni caso... singolo... Ore... L'unico modo per evitare questo è fare un salvataggio manuale, poi alt tab o uscire con la tasta Windows, e spegnere il client Steam. E anche questo non funziona sempre. Perché? Questo è un bug completamente nuovo. Come diavolo è riuscito a essere implementato, visto che funziona più come una funzione che come un bug...

I miei problemi non significano che non funzionerà per te e forse sono stato solo sfortunato. Tuttavia, migliaia di post e commenti sulla pagina Steam del gioco e migliaia di altri su Reddit implicano che non sono l'unico. E un ultimo reclamo: perché così tante delle nuove mod, incluse quelle più grandi della storia, hanno un prezzo come se fossero i primi giorni di Creation Club ? O li inserisci nel pacchetto a pagamento, oppure applichi una somma relativa di denaro.

Quindi non posso davvero consigliare il gioco a questo punto, perché è letteralmente ingiocabile e non funziona come previsto se lo fai funzionare, cosa che di solito non succede per molto tempo. Bethesda, chiamami quando è sistemato. Fino ad allora prendi 1/10.