Fallout 4 Edizione Anniversario su Nintendo Switch 2

HQ

Bethesda è una delle aziende più longeve nell'industria dei videogiochi, e Fallout ha avuto un ruolo importante nel far crescere il suo team e nel mantenerlo nella posizione di rilievo che occupa ora. Anche dopo tanti anni, ricordo ancora vividamente quella conferenza all'E3 2015 in cui Todd Howard presentò Fallout 4, che sembrava assolutamente rivoluzionaria, e che arrivò a novembre dello stesso anno. Tuttavia, al momento dell'uscita, i fan erano divisi tra chi apprezzava l'esperienza e chi si lamentava della bassa difficoltà e dei bug, una seccatura che non ha risparmiato alcuna pubblicazione da parte dello studio, anche se la stragrande maggioranza è stata successivamente aggiornata.

Fallout 4, e ora mi sto facendo personale, è stato un gioco fantastico per me. Ho apprezzato il viaggio attraverso il Commonwealth e le nuove funzionalità introdotte nel sistema V.A.T.S., anche se ho trovato meno impressionanti la costruzione degli insediamenti e gli aspetti dei Minutemen (forse a causa dei bug su PS4 all'epoca). Nonostante tutto, ne ho bei ricordi. Ho rigiocato il "terzo atto" più volte per vedere tutti i finali e ho divorato tutti i DLC usciti. Ma dopo di ciò, ho sentito che non c'era più bisogno di rigiocarlo. Non restava che aspettare il prossimo capitolo.

Undicici anni dopo, stiamo ancora aspettando (e continueremo ad aspettare) Fallout 5, ma negli ultimi tempi siamo riusciti a placare la nostra sete per il post-apocalisse radioattivo con la rinascita di Fallout 76 (se vi piace giocare online) e, soprattutto, con il magnifico adattamento televisivo di Amazon Prime Video, che continua ad espandere la ricca lore della serie. Quando si è trattato di portare Fallout 4 nel futuro, però, le cose non sono andate altrettanto bene. L'Anniversary Edition uscita qualche mese fa su PC, PlayStation 5 e Xbox Series è stata un disastro monumentale che ancora oggi fa male al nostro collega Kim, ma ora Bethesda si è ripresa in sesto. Sono felice e sollevato di poter dire che, se stavi pensando di provare Fallout 4 Anniversary Edition su qualsiasi piattaforma, la migliore opzione al momento è Nintendo Switch 2.

Annuncio pubblicitario:

Il segreto risiede proprio nelle funzionalità hardware di Switch 2. Ora ci sono diverse modalità di performance, e funzionano tutte alla perfezione. Sia in modalità portatile che in modalità Docked, puoi raggiungere i 60 fps, anche se l'esperienza visiva più fluida e migliore si trova intorno ai 40 fps. È inevitabile notare un po' di motion blur e statico in certi dialoghi, ma nulla che una piccola patch non possa risolvere presto. La cosa migliore è che questo è uno di quei casi in cui un'uscita Bethesda arriva rifinita. Esatto, dopo 10 ore di gioco, nessun crash, nessun bug, nessun blocco di caricamento eccessivo, niente. E questo, ovviamente, cambia completamente la mia percezione di questa Anniversary Edition. Ora è davvero il modo migliore per incarnare l'Unico Sopravvissuto del Vault 111.

Una volta superato l'ostacolo tecnico, i giocatori nuovi a Fallout 4 troveranno una narrazione affascinante e un eccellente sistema di combattimento, oltre a molte, molte ore di gioco. Le espansioni Far Harbour, Automatron e Nuka-World aggiungono nuove storie e luoghi da visitare, mentre gli upgrade Workshop, Vault-Tec e Wasteland ti permettono di personalizzare costumi, armi e basi. E come se non bastasse, la vera ciliegina sulla torta è l'inclusione di 150 mod del Creation Club, che vanno da nuovi costumi e armi a nuove missioni e personaggi da scoprire nel Commonwealth Wasteland.

Annuncio pubblicitario:

In breve, Fallout 4 Anniversary Edition su Nintendo Switch 2 non solo ha evitato i gravi problemi che affliggevano il gioco su altre piattaforme, ma ora è posizionato come l'opzione più interessante per giocare al titolo (sia di nuovo che per la prima volta), e sono sicuro che molti spettatori della serie televisiva e utenti Nintendo lo troveranno davvero conveniente per il prezzo. Ora, Bethesda, ben fatto.