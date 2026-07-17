Fallout 5 è la "destinazione a lungo raggio" e "una delle nostre priorità più grandi", spiega Bethesda

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Se si considerano le frequenti ristampe dei giochi di Fallout e The Elder Scrolls, è facile stereotipare Bethesda Game Studios come un'azienda che si adagia un po' sugli allori. Un nuovo e lungo post sui social media dello sviluppatore mostra che questo non sarà più così negli anni a venire.

In un post dettagliato che analizza ciascuno dei principali franchise di Bethesda, lo sviluppatore rivela che Fallout 5 è infatti all'orizzonte per lo studio. Non arriverà presto, ma si sta ponendo impegno e enfasi nel dare vita al prossimo capitolo principale della saga.

Bethesda spiega: "Fallout è una delle nostre priorità più grandi oggi. Fallout 5 rimane la nostra destinazione a lungo termine, e abbiamo diversi progetti Fallout in sviluppo attivo in questo momento."

Per questo motivo, è stato anche confermato che Obsidian sta collaborando con Bethesda a un nuovo progetto Fallout in cui avremo più informazioni "in futuro." Ci sono persino remaster sia di Fallout 3 che di Fallout: New Vegas all'orizzonte. Allo stesso modo, è confermato che Fallout: Stagione 3 è in produzione attiva e, sebbene non ci sarà una trasmissione di Fallout Day nel 2026, Bethesda intende impegnarsi al massimo e celebrare il 30° anniversario della serie con un evento in presenza a Washington D.C. nel 2027.