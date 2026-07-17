Fallout 5 è la "destinazione a lungo raggio" e "una delle nostre priorità più grandi", spiega Bethesda
Il grande sviluppatore di giochi ha confermato che ci sono "diversi Fallout progetti in sviluppo attivo in questo momento."
Se si considerano le frequenti ristampe dei giochi di Fallout e The Elder Scrolls, è facile stereotipare Bethesda Game Studios come un'azienda che si adagia un po' sugli allori. Un nuovo e lungo post sui social media dello sviluppatore mostra che questo non sarà più così negli anni a venire.
In un post dettagliato che analizza ciascuno dei principali franchise di Bethesda, lo sviluppatore rivela che Fallout 5 è infatti all'orizzonte per lo studio. Non arriverà presto, ma si sta ponendo impegno e enfasi nel dare vita al prossimo capitolo principale della saga.
Bethesda spiega: "Fallout è una delle nostre priorità più grandi oggi. Fallout 5 rimane la nostra destinazione a lungo termine, e abbiamo diversi progetti Fallout in sviluppo attivo in questo momento."
Per questo motivo, è stato anche confermato che Obsidian sta collaborando con Bethesda a un nuovo progetto Fallout in cui avremo più informazioni "in futuro." Ci sono persino remaster sia di Fallout 3 che di Fallout: New Vegas all'orizzonte. Allo stesso modo, è confermato che Fallout: Stagione 3 è in produzione attiva e, sebbene non ci sarà una trasmissione di Fallout Day nel 2026, Bethesda intende impegnarsi al massimo e celebrare il 30° anniversario della serie con un evento in presenza a Washington D.C. nel 2027.