Fallout 76 sarà free-to-play per la prossima settimana, con anche ricompense giornaliere gratuite

HQ

La storia di Fallout 76 è stata straordinaria da seguire. Debuttò oltre sette anni fa e divenne rapidamente estremamente controverso, una vera macchia sull'altrimenti eccellente eredità di Bethesda all'epoca. Ma lo sviluppatore non ha rinunciato al gioco e, nel corso degli anni, ha introdotto sempre più contenuti, espandendo il mondo degli Appalachi e trasformando Fallout 76 da un disastro a una parte costante della vita quotidiana di milioni di giocatori.

A tal fine, prima dello svolgimento dell'Xbox Games Showcase, è arrivato l'aggiornamento Infestations per il gioco, portando nuove zone di invasione piene zeppe di nemici imprevedibili, inclusi boss d'élite che possiedono mutazioni e meccaniche uniche. Anche se può sembrare un vero incubo, vorrai affrontare questi nemici come ricompense esclusive a quattro stelle dei Leggendari se riesci a riconquistare le aree invase dalle minacce ostili.

Ora che è disponibile, Bethesda celebra il successo continuo del gioco annunciando durante l'Xbox Games Showcase che Fallout 76 offrirà una prova gratuita dall'8 al 15 giugno, il che significa che per una settimana intera potrai assaggiare l'azione e vedere se dovresti mettere radici negli Appalachi. Allo stesso modo, tra oggi (7 giugno) e il 15 giugno, vengono distribuite ricompense giornaliere gratuite in gioco, con queste possibilità a chiunque possieda, abbia accesso a F76 o abbia un account Bethesda.net.

Poiché Fallout 76 è disponibile su PC, PS4 e PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, assicurati di provare il gioco nella prossima settimana.