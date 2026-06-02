Fallout 76 sta finalmente ricevendo un aggiornamento dedicato per PS5 e Xbox Series S/X
Aspettati 60 FPS su tutte le console con risoluzione 4K, anche PS4 Pro e Xbox One X stanno ricevendo miglioramenti significativi.
Bethesda ha annunciato oggi ciò che molti sopravvissuti nel deserto radioattivo hanno chiesto; una versione del gioco ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Hanno in programma di condurre una serie di test quest'estate e poi rilasciare questa versione.
Naturalmente, aggiornamenti significativi sono all'orizzonte e Bethesda ha illustrato tutto ciò a cui possiamo aspettarci:
Elenco delle funzionalità per PS5 e Xbox Series S/X
- Obiettivo a 60 FPS su Xbox Series X|S, PS5 e PS5 Pro.
- Distanze di visualizzazione migliorate.
- Ombre migliorate.
- Risoluzione 4K (su display compatibili) su Xbox Series X, Xbox One X, PS5 Pro.
- VRR (su display compatibili) su Xbox Series S, Xbox Series X, PS5, PS5 Pro.
- PS5 e PS4 Pro supporteranno il 1440p mentre le piattaforme di generazione precedente continueranno a supportare il 1080p.
A proposito, potete già aspettarvi molte nuove funzionalità oggi, dato che è stato rilasciato l'aggiornamento Infestations. È una lista di patch davvero lunga che include anche qualche nuovo contenuto. Forse la parte più entusiasmante è per gli "abitanti esperti degli Appalachi", che ora possono godere di una "nuova forma di contenuto che funge da ulteriore fonte di oggetti leggendari a 4 stelle per chi ha il coraggio di dare la caccia e eliminare queste sfidanti sacche di nemici."