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Fallout 76

Fallout 76 sta finalmente ricevendo un aggiornamento dedicato per PS5 e Xbox Series S/X

Aspettati 60 FPS su tutte le console con risoluzione 4K, anche PS4 Pro e Xbox One X stanno ricevendo miglioramenti significativi.

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Bethesda ha annunciato oggi ciò che molti sopravvissuti nel deserto radioattivo hanno chiesto; una versione del gioco ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Hanno in programma di condurre una serie di test quest'estate e poi rilasciare questa versione.

Naturalmente, aggiornamenti significativi sono all'orizzonte e Bethesda ha illustrato tutto ciò a cui possiamo aspettarci:

Elenco delle funzionalità per PS5 e Xbox Series S/X



  • Obiettivo a 60 FPS su Xbox Series X|S, PS5 e PS5 Pro.

  • Distanze di visualizzazione migliorate.

  • Ombre migliorate.

  • Risoluzione 4K (su display compatibili) su Xbox Series X, Xbox One X, PS5 Pro.

  • VRR (su display compatibili) su Xbox Series S, Xbox Series X, PS5, PS5 Pro.

  • PS5 e PS4 Pro supporteranno il 1440p mentre le piattaforme di generazione precedente continueranno a supportare il 1080p.

A proposito, potete già aspettarvi molte nuove funzionalità oggi, dato che è stato rilasciato l'aggiornamento Infestations. È una lista di patch davvero lunga che include anche qualche nuovo contenuto. Forse la parte più entusiasmante è per gli "abitanti esperti degli Appalachi", che ora possono godere di una "nuova forma di contenuto che funge da ulteriore fonte di oggetti leggendari a 4 stelle per chi ha il coraggio di dare la caccia e eliminare queste sfidanti sacche di nemici."

Fallout 76

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