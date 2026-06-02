Fallout 76 sta finalmente ricevendo un aggiornamento dedicato per PS5 e Xbox Series S/X

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Bethesda ha annunciato oggi ciò che molti sopravvissuti nel deserto radioattivo hanno chiesto; una versione del gioco ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Hanno in programma di condurre una serie di test quest'estate e poi rilasciare questa versione.

Naturalmente, aggiornamenti significativi sono all'orizzonte e Bethesda ha illustrato tutto ciò a cui possiamo aspettarci:

Elenco delle funzionalità per PS5 e Xbox Series S/X



Obiettivo a 60 FPS su Xbox Series X|S, PS5 e PS5 Pro.



Distanze di visualizzazione migliorate.



Ombre migliorate.



Risoluzione 4K (su display compatibili) su Xbox Series X, Xbox One X, PS5 Pro.



VRR (su display compatibili) su Xbox Series S, Xbox Series X, PS5, PS5 Pro.



PS5 e PS4 Pro supporteranno il 1440p mentre le piattaforme di generazione precedente continueranno a supportare il 1080p.



A proposito, potete già aspettarvi molte nuove funzionalità oggi, dato che è stato rilasciato l'aggiornamento Infestations. È una lista di patch davvero lunga che include anche qualche nuovo contenuto. Forse la parte più entusiasmante è per gli "abitanti esperti degli Appalachi", che ora possono godere di una "nuova forma di contenuto che funge da ulteriore fonte di oggetti leggendari a 4 stelle per chi ha il coraggio di dare la caccia e eliminare queste sfidanti sacche di nemici."