Fallout 76: tutti i dettagli sul raid Vault 94

Stai guardando Pubblicità

I giocatori di Fallout 76 potrebbero essere incappati in qualche vault durante la loro esplorazione dell'Appalachia, ma nessuno di essi era ancora aperto. L'imminente Patch 12 - che arriverà domani - introdurrà il primo raid ambientato in un vault. Si tratta nello specifico del Vault 94, situato al confine tra la Palude Boscosa e la Scissione Selvaggia.

Come spiegato sul sito ufficiale del gioco, il Vault 94 era un tempo la casa di un gruppo di pacifisti con il compito di riportare il mondo alla sua 'fertilità originaria'. Tuttavia all'apertura delle porte dopo un anno dalla caduta delle bombe, questi pacifisti non trovarono un mondo accogliente. Come giocatori dovrete capire cosa è successo agli abitanti, facendovi strada attraverso la natura selvaggia che ha riconquistato il vault.

Questo raid offrirà una sfida impegnativa, ed è proprio questo il motivo per cui Bethesda consiglia di affrontarlo con una squadra completa di personaggi sopra il livello 50. Per iniziare il raid dovrete sintonizzarvi sulla trasmissione d'emergenza della stazione radio del Vault 94. Si tratta inoltre di un evento istanziato, pertanto non verrete disturbati da altri giocatori.

"Poiché stiamo introducendo questa nuova tecnologia di istanziamento per la prima volta insieme alla patch 12, la prima apertura del Vault 94 è prevista per il 20 agosto su PC. Se le incursioni nel Vault su PC si svolgeranno senza problemi nei giorni seguenti, renderemo il Vault disponibile anche su console. La patch 12 verrà comunque rilasciata su tutte le piattaforme lo stesso giorno. L'apertura del Vault 94 in modo differito ci consentirà però maggiore flessibilità nel risolvere eventuali problemi che potrebbero presentarsi nel momento in cui un maggior numero di giocatori rispetto a quello dei nostri test interni avranno accesso al dungeon. Se dovessero presentarsi problemi significativi, potremo disabilitare l'incursione su PC fino a quando non avremo elaborato le soluzioni necessarie, per poi rendere il Vault 94 nuovamente disponibile su tutte le piattaforme."

Verranno introdotte anche tre missioni separate con questo vault, ognuna delle quali durerà una settimana, con una rotazione completa di tre settimane. La prima è chiamata "Morte in acqua", mentre "Fusione" e "Disinfestazione" arriveranno rispettivamente il 27 agosto e il 3 settembre. Inoltre il Vault 94 verrà chiuso temporaneamente per circa tre ore alla settimana alla conclusione di ogni missione, le quali potranno essere affrontate in tre livelli di difficoltà - Base, Normale e Difficile. Gli ultimi due presenteranno tuttavia incontri e limiti di tempo.

Maggiore sarà il livello di difficoltà, migliore sarà il bottino che riceverete in caso di successo, tra PE, tappi, Kit di riparazione avanzati e materiali per la costruzione, insieme ad armi, armature e progetti. Completare le missioni in modalità Normale o Difficile permetterà di ottenere nuovi set di armature del Vault, come il set Cuore soffocante raffigurato in alto, che offrono speciali bonus a chi le indossa. Otterrete inoltre scrip leggendari e acciaio del Vault 94, una nuova risorsa necessaria per la creazione delle armature del Vault.

State ancora giocando a Fallout 76?