Fallout di Prime Video potrebbe durare cinque o sei stagioni

HQ

Di recente, la seconda stagione della serie Fallout di Prime Video ha terminato le riprese, preparandola comodamente per una premiere del 2026, o forse anche prima se le cose vanno molto bene. Ad ogni modo, considerando il successo dilagante della prima stagione e il fatto che la seconda è stata accelerata, potresti essere curioso di conoscere i piani per una terza stagione, e forse anche una quarta e oltre...

Parlando a Comic Con Liverpool di recente, una delle star principali, Aaron Moten, noto per aver interpretato Maximus nella serie, ha affermato che originariamente gli era stato detto quale doveva essere il punto finale della serie, e che questo non è ancora cambiato. Fa notare che Fallout potrebbe durare cinque o sei stagioni.

Come catturato dall'utente di Reddit TOZAR_N7, Moten ha dichiarato: "Quando ho firmato per fare la serie, avevamo un punto di partenza e loro mi hanno dato il punto di arrivo. Quel punto finale non è cambiato, ma è il tipo di punto finale della Stagione 5, Stagione 6. Abbiamo sempre saputo che ci prenderemo il nostro tempo per lo sviluppo dei personaggi".

Ti fa piacere sapere che Fallout si spera continuerà a funzionare per molti anni a venire?