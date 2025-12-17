Fallout: La terza stagione potrebbe avere collegamenti con Fallout 5

HQ

Sono passate solo poche ore dal debutto della seconda stagione di Fallout (e potete scoprire cosa abbiamo pensato del primo episodio qui), ma il lavoro sulla terza stagione è apparentemente già in pieno svolgimento. Questo è stato rivelato dal veterano di Bethesda e produttore esecutivo Todd Howard in un'intervista a Variety.

Ma rivela anche un altro dettaglio interessante, ovvero che parti della terza stagione potrebbero apparire in futuri giochi in un modo o nell'altro:

"Per noi, sia per quanto riguarda i giochi che i programmi TV, stiamo scrivendo la terza stagione adesso. Ora stiamo avendo quelle conversazioni su cosa stiamo facendo nella terza stagione per la serie TV e quali elementi possiamo portare nei nostri giochi in quel momento quando uscirà, che non sembrassero forzati o finti."

Quindi sembra che alcuni degli eventi della terza stagione della serie possano avere conseguenze per Fallout 5 (che, tuttavia, probabilmente non uscirà da questa parte del 2030), probabilmente sotto forma di persone che incontri, missioni secondarie, luoghi da visitare, nemici da combattere e/o magari anche qualcosa legato alla storia principale.

Il creatore della serie, Graham Wagner, ha già detto di considerare Fallout una parte ufficiale dell'universo, quindi forse non sorprende che ora sembri essere sempre più legato ai giochi. Aggiungiamo che questo è più o meno lo stesso approccio che James Gunn vuole usare per i futuri giochi DC, e che Amazon si sta candidando anche ai giochi Tomb Raider recentemente annunciati (Tomb Raider: Legacy of Atlantis e Tomb Raider: Catalyst) e alla prossima serie TV con Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft, che coinvolge anch'essa un universo condiviso.