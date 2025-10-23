Fallout mostra un nuovo look alla Stagione 2 con nuove action figure

HQ

Oggi, 23 ottobre, è il giorno del Fallout. Anche se non ci aspettiamo annunci di livello nucleare come una rivelazione di Fallout 5 o qualcosa del genere, c'è ancora molto di cui entusiasmarsi altrove nella terra desolata. Vale a dire, McFarlane Toys ha rivelato alcune nuove action figure di Fallout, ispirate ai giochi e allo show di Amazon.

Lucy, Maximus con una nuova armatura atomica, Hank MacLean e altri ancora sono presenti in questa nuova gamma, ma forse la cosa più interessante per i fan è la nuova statuetta del Deathclaw, che potrebbe averci appena dato il nostro primo sguardo a come apparirà nello show.

Con una struttura lunga e snella, una pelle squamata e corna che sembrano poter sfondare le porte del caveau, la versione dello show del Deathclaw sembra certamente abbastanza letale come miniatura, ma dovremo vedere quanto bene si presenta come creatura nello show entro la fine dell'anno, quando andrà in onda la stagione 2 di Fallout.

