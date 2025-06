Fallout Shelter raggiunge i 230 milioni di download

HQ

Dal suo lancio, quasi esattamente dieci anni fa, Fallout Shelter, il gioco free-to-play di Bethesda ambientato nell'universo di Fallout, è stato scaricato ben 230 milioni di volte su tutte le piattaforme disponibili. Ciò è stato confermato dallo studio stesso in un recente post sul blog. Il gioco non è stato solo un successo; è diventato una sorta di ambasciatore per la serie nel suo complesso, significativamente più popolare dei titoli principali di Fallout, come Fallout 4, che ha raggiunto "solo" circa 25-30 milioni di download.

Per celebrare il decimo anniversario del gioco, Bethesda ha introdotto speciali promozioni in-game, offrendo fino al 70% di sconto sui "cestini per il pranzo" e ricompense per l'accesso, pacchetti bonus che aiutano a migliorare la costruzione del caveau e semplificare la gestione delle risorse.

Il fatto che Shelter sia diventato il titolo più importante della serie è significativo. Nonostante l'enorme popolarità dei principali giochi di Fallout, nessun altro titolo si avvicina nemmeno lontanamente in termini di numeri. È un chiaro segno di quanto sia enorme il mercato dei giochi per dispositivi mobili, soprattutto quando si tratta di giochi free-to-play con microtransazioni.

Giochi a Fallout Shelter e cosa ne pensi del gioco?