Fallout: Stagione 2 è il più grande successo di ritorno di sempre di Prime Video
E la situazione diventa ancora migliore visto che due delle prime quattro serie di sempre su Prime Video sono le due stagioni di Fallout finora pubblicate.
Poco prima di Natale dello scorso anno, è andata in onda Fallout: Stagione 2, continuando la storia di Lucy MacLean (Ella Purnell) e The Ghoul (Walton Goggins), questa volta con una visita a New Vegas. Gli ascolti sono stati costantemente alti e il pubblico ha concordato, portando la serie a ottenere il 96% su Rotten Tomatoes sia tra i media che tra i fan, e si è riportato che abbia attirato un grande pubblico. E qui a Gamereactor abbiamo anche riconosciuto il lavoro eccellente che avevano svolto, che abbiamo evidenziato nella nostra recensione.
Ora, circa due mesi dopo la fine della seconda stagione e la situazione si è posata, finalmente abbiamo dati concreti su come si è comportata. The Wrap riporta che nei 91 giorni trascorsi dall'uscita del primo episodio della nuova stagione, 100 milioni di persone hanno visto le stagioni di Fallout, con la sola Stagione 2 che ha rappresentato 83 milioni di queste visualizzazioni.
Una cifra così impressionante da rendere Fallout: Stagione 2 la serie ritornata di maggior successo di sempre su Amazon Prime Video, e si è classificata al primo posto in oltre 80 paesi. Nonostante l'attenzione netta dell'universo di Fallout sugli Stati Uniti, il pubblico internazionale in realtà superava quello nazionale (53%).
Si può sospettare che Amazon stia lavorando con tutto il suo impegno per garantire che la produzione della terza stagione proceda il più rapidamente possibile. Ci volle un anno e mezzo tra le prime due stagioni; Se qualcosa di simile dovesse accadere ora, possiamo aspettarci una prima nell'estate del 2027.
Pensi che Amazon possa mantenere la stessa qualità anche per la terza stagione?