Fallout: Stagione 2 è il più grande successo di ritorno di sempre di Prime Video

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Poco prima di Natale dello scorso anno, è andata in onda Fallout: Stagione 2, continuando la storia di Lucy MacLean (Ella Purnell) e The Ghoul (Walton Goggins), questa volta con una visita a New Vegas. Gli ascolti sono stati costantemente alti e il pubblico ha concordato, portando la serie a ottenere il 96% su Rotten Tomatoes sia tra i media che tra i fan, e si è riportato che abbia attirato un grande pubblico. E qui a Gamereactor abbiamo anche riconosciuto il lavoro eccellente che avevano svolto, che abbiamo evidenziato nella nostra recensione.

Ora, circa due mesi dopo la fine della seconda stagione e la situazione si è posata, finalmente abbiamo dati concreti su come si è comportata. The Wrap riporta che nei 91 giorni trascorsi dall'uscita del primo episodio della nuova stagione, 100 milioni di persone hanno visto le stagioni di Fallout, con la sola Stagione 2 che ha rappresentato 83 milioni di queste visualizzazioni.

Una cifra così impressionante da rendere Fallout: Stagione 2 la serie ritornata di maggior successo di sempre su Amazon Prime Video, e si è classificata al primo posto in oltre 80 paesi. Nonostante l'attenzione netta dell'universo di Fallout sugli Stati Uniti, il pubblico internazionale in realtà superava quello nazionale (53%).

Si può sospettare che Amazon stia lavorando con tutto il suo impegno per garantire che la produzione della terza stagione proceda il più rapidamente possibile. Ci volle un anno e mezzo tra le prime due stagioni; Se qualcosa di simile dovesse accadere ora, possiamo aspettarci una prima nell'estate del 2027.

Pensi che Amazon possa mantenere la stessa qualità anche per la terza stagione?