Fallout - Stagione 2 (Prime Video)

In questo momento, mentre le note di 'This is Worth Fighting For' dei The Ink Spots lasciano spazio ai titoli di coda nell'episodio finale di questo secondo gruppo di Fallout, sono più consapevole di quanto siamo fortunati, come fan dei videogiochi di Black Isle, Obsidian (che ha contribuito con la maggior parte dei contenuti qui) e Bethesda, ma anche esigente, quando si tratta di un adattamento televisivo, dell'enorme lavoro che questa seconda stagione ha comportato. Oggi, 4 febbraio, la trama di New Vegas è giunta al termine, e l'ottavo episodio è stato un'eccellente conclusione per una delle migliori serie di narrativa disponibili in streaming al momento.

Lo affronterò passo dopo passo perché c'è molto di cui parlare, molte persone e molto terreno da coprire. La seconda stagione riprende da dove avevamo lasciato nell'epilogo della precedente, con il Ghoul di Walton Goggins e Lucy (Ella Purnell) che seguono la traccia di Hank McLean verso (la nuova) Las Vegas. Da quella prima scena, carica di riferimenti al mondo che Obsidian Entertainment ha aggiunto al franchise Bethesda, vediamo come il rapporto tra Lucy e il Ghoul si sia avvicinato, e questo è solo un primo approccio a una costruzione parallela dei personaggi in cui entrambi sono "contaminati" dalla personalità dell'altro, come un Quisciotte post-apocalittico e un Sancho, che danno nuovi strati più maturi alla giovane ingenua Lucy e restituiscono parte di quell'umanità perduta al Ghoul, che per la prima volta in 200 anni si sente davvero vicino a raggiungere l'obiettivo che lo ha tenuto in vita: trovare la sua famiglia. Se, quando ho recensito la prima stagione, ho chiesto un Emmy a Walton Goggins, lo ripeterò qui, ma solo se condivide la nomination e il premio con la sua co-protagonista Ella Purnell, che qui ha superato di gran lunga la sua precedente interpretazione e trasuda carisma.

Quello che forse continua a rimanere indietro è Aaron Moten con il suo ormai chiamato Cavaliere della Confraternita d'Acciaio, Maximus. Non è che giochi male il suo ruolo, ma la gamma di Moten è più limitata, e la trama e la lotta interna della fazione della Confraternita sono meno coinvolgenti rispetto alle altre trame in corso. Detto ciò, le migliori scene d'azione della seconda stagione portano il suo segno, e il combattimento sulla Las Vegas Strip è uno dei momenti migliori della serie finora, che qui sembra "puro Fallout". Queste scene hanno senza dubbio sforato il budget, ma svolgono la loro funzione in modo significativo, senza essere abusate o carenti, come forse accadde nella prima stagione.

Kilter Films e Amazon hanno ascoltato anche le voci dei fan dei videogiochi e hanno introdotto con eleganza molti più riferimenti al materiale originale rispetto alla prima stagione, che si concentrava più sul mettere piccoli riferimenti sullo sfondo che sul dare importanza alle sue piccole storie. Ma sono quelle storie a rendere credibile questo mondo post-apocalittico nei giochi, e qui vediamo, ben bilanciati e ben bilanciati, sia la NCR (Nuova Repubblica della California) che la Legione di Cesare, dove il volto della barbarie è interpretato da un Macaulay Culkin appropriato. Ora questi riferimenti sembrano funzionare ancora meglio con chi conosce l'universo di Fallout solo grazie a questa serie televisiva, aggiungendo un nuovo traguardo alla lista.

La produzione contribuisce magistralmente anche al lore complessivo del franchise, addentrandosi nel Vault-Tec, negli esperimenti dopo l'olocausto nucleare e nelle sinistre motivazioni di coloro che hanno orchestrato la fine del mondo. Questo punto sorprenderà senza dubbio sia gli spettatori che i giocatori, perché gli showrunner hanno giocato magistralmente le loro carte per sorprendere tutti. Hank McLean ora ha più peso nella costruzione del puzzle complessivo della storia, sfumando (o forse meglio nascondendo) il suo ruolo di cattivo, delegando quell'onore ad altre figure meno chiare. Inoltre, la storia del passato, che intreccia i destini di Hank, Cooper, Barbara, Robert House e altri, gode ora di una base molto più solida rispetto alla prima stagione, dove serviva solo come introduzione/teaser. Inoltre, come comparsa, genera una lettura ancora più profonda e inquietante, con molte tonalità grigie, forse perché la nostra realtà attuale sembra ispirata dalla narrativa più implausibile.

La seconda stagione di Fallout non ha trasferito tutta la sua storia nel Mojave Wasteland, ma ha ampliato la trama verso di esso. Sia le storie che i personaggi rimasti accanto a quello che un tempo era il molo di Santa Monica nei Vaults 31-32-33 sono ancora lì, e sebbene le vite degli abitanti e le loro tribolazioni siano ora passate in secondo piano, servono a collegare i punti con il passato prebellico. In particolare, chi ruba la scena in ogni scena è la disturbante supervisore del Vault 32, Steph, che praticamente ha portato quella parte della narrazione sulle spalle e la sua potente interpretazione. Il fratello di Lucy, Norm, forma anche quell'altro filo della storia dal passato al presente, mostrandolo come un sopravvissuto nato che, nonostante i suoi difetti, supera gli eventi, per quanto impossibili possano sembrare.

Nel caso avessi ancora dubbi o stessi aspettando che tutti gli episodi fossero disponibili (il formato settimanale sembra aver avuto un impatto sul pubblico finora), la seconda stagione di Fallout vale sicuramente la pena di essere vista. Ha mantenuto con cura il suo mondo rovinato e arricchito ulteriormente i suoi personaggi e le sue trame, bilanciando i suoi abitanti e aggiungendo più azione, più riferimenti e più sostanza alla narrativa. E per favore, non perdere la scena post-crediti, perché se danno il via libera alla terza stagione, la posta in gioco sembra destinata a salire ancora di più. E come abbiamo sentito tante volte, "la casa vince sempre".

