Family Guy sembra aver ucciso il Pollo Gigante per sempre

Sembra che Peter Griffin dovrà trovare una nuova nemesi con cui feudare, dato che in uno degli ultimi episodi di Family Guy, il Giant Chicken è stato ucciso da Meg. Certo, molti di voi probabilmente staranno pensando "e allora?" E giustamente, dal momento che l'uccello è stato spietatamente mutilato e attaccato in diverse occasioni in passato, eppure continua ad essere un personaggio di ritorno. Tuttavia, questa volta sembra essere una situazione più definitiva.

Parlando con TVLine, il produttore esecutivo Alec Sulkin ha spiegato che questa morte sarà la fine per l'enorme aviario.

"Penso che il pollo abbia fatto la fine di tutta la carne. Onestamente, mi sembra che abbiamo ottenuto così tante grandi scene dal pollo gigante che combatte con Peter che sono diventate difficili da superare. È molto da chiedere alla nostra troupe di produzione, e potremmo aver appena ottenuto il meglio da quel personaggio".

Va detto che Family Guy ha retroconnesso diverse morti di personaggi chiave in passato, tra cui Brian Griffin, quindi c'è ancora una possibilità che il pollo ritorni. Ma in caso contrario, senza dubbio Peter verrà presto presentato a un nuovo arcinemico per riempire il vuoto.