Fan di Warhammer 40.000 crea una mappa galattica gratuita per chiunque voglia ripassare la lore dell'Imperium

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Quando leggi il lore di Warhammer 40.000, scoprendo tutte le grandi e distruttive battaglie combattute nella galassia, potresti restare a grattarti la testa, chiedendoti dove sia esattamente Krieg, o quanto Terra sia vicina ai sempre importanti sistemi Ultramar. Ora, non devi più chiederti, perché il mega fan Sami Gashi ha creato una mappa galattica interattiva, che si carica sul tuo browser.

Un ringraziamento a PC Gamer per lo spazio per la Cartographia Imperialis di Gashi, che contiene una grande quantità di dati sui pianeti, settori e sistemi più importanti della galassia. Riceverai un rapido riassunto del lore ogni volta che navigherai verso una località importante, imparandone la storia, il ruolo nel lore e lo stato nella linea temporale moderna.

C'è persino un modo per dividere la galassia per riflettere il moderno, 42° millennio dell'attuale lore, con la Grande Fenditura che ha lasciato una grande cicatrice lungo l'Imperium. Non puoi solo guardare i mondi dell'Imperium tramite questo sito gratuito, ma puoi anche dare un'occhiata alla casa Drukhari di Commorragh, così come alla casa dell'Impero T'au. Tutto il lore è scritto da una prospettiva imperiale, quindi forse non aspettarti che sia troppo gentile con i piandi natali degli Xeno.