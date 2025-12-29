Fan e critici criticano duramente la Battaglia dei Sessi tra Sabalenka e Kyrgios: "di cattivo gusto, inutile e imbarazzante"

HQ

La Battaglia dei Sessi tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si è svolta domenica a Dubai, e sembra aver lasciato tutti delusi e turbati, sia tra le persone alla Cocal Cola Arena sia tra chi guardava a casa. Il pubblico si schierò per lo più con Sabalenka, ma con il proseguire della partita e il dominio del Kyrgios e alla fine vinse 6-3, 6-3, la maggior parte dello stadio rimase piuttosto silenziosa, vedendo spesso facce annoiate quando le mostravano agli spettatori.

Anche con le differenze fisiche tra uomini e donne, alcuni si aspettavano che Sabalenka, numero 1 mondiale nel tennis femminile per due anni consecutivi, sarebbe stata più competitiva contro Kyrgios, ex finalista di Wimbledon che ha completato solo sette partite negli ultimi tre anni, permanentemente colpita dagli infortuni e che è la giocatrice numero 671 nella classifica ATP.

Era particolarmente sorprendente considerando le differenze nel campo (il lato di Sabalenka era più piccolo del 9%) e la regola di permettere un solo servizio, che in teoria avrebbe potuto giovare a Sabalenka a causa della differenza di campo, ma si è rivelata un grande vantaggio per Kyrgios (che ha sbagliato solo un servizio, mentre Sabalenka ne ha mancati cinque).

Sabalenka si "è imbarazzata" e ha fatto più male che bene al tennis femminile

Le opinioni sul sociale erano molto dure, a partire dalla distorsione del concetto (la Battaglia dei Sessi originale del 1973 fu realizzata nel contesto della lotta per l'uguaglianza, come ricordava Billie Jean King, mentre questa fu creata puramente come opportunità commerciale); la scelta di Kyrgios, che due anni fa si era dichiarato colpevole di violenza domestica; e infine la mancanza di intrattenimento e valore sportivo della partita, con molti che mettono in dubbio che manchi la reputazione di Sabalenka e danneggi il tennis femminile nel suo complesso, riaccendendo il discorso sulle differenze di genere che alcuni usano per screditare lo sport femminile.

