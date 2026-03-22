Fan ricrea Silent Hill 2 in LEGO con un'accuratezza inquietante

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C'è qualcosa di quasi assurdo affascinante nel prendere una delle opere più deprimenti e psicologicamente intense del mondo videoludico—e ricrearla in LEGO. Ma è esattamente ciò che un fan devoto ha fatto ora con Silent Hill 2, e il risultato è tanto inquietante quanto impressionante. Presenta diverse scene iconiche del gioco che sono state meticolosamente ricostruite, con un livello di dettaglio e illuminazione quasi assurdo. E nonostante il formato giocoso, la persona in questione è comunque riuscita a catturare quella sensazione di inquietudine dal gioco. Guarda le immagini qui sotto.

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