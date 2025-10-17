Gamereactor

Fanatec ha appena presentato la sua nuova ammiraglia Podium DD

Il Sim Racing Expo 2025 in Germania è iniziato e Fanatec ha svelato il suo nuovissimo volante da corsa a trasmissione diretta di punta.

Sim Racing Expo 2025 ha appena preso il via a Dortmund e Fanatec ha iniziato questa mattina con la presentazione della loro prossima base di volante di punta, chiamata Podium DD, che è destinata a sostituire Fanatec Podium DD1 e DD2 (che ora hanno cinque anni).

Il Podium DD ospita un servomotore nuovo di zecca costruito in Germania e ha 33 Nm di potenza di picco e 25 Nm di coppia sostenuta. Oltre a un sacco di potenza e raffreddamento passivo, il fattore di forma è lo stesso del Clubsport DD ma più del doppio più potente, cioè.

Fanatec ha anche continuato a lavorare con Fullforce, che è una sorta di effetto di feedback aptico che viene aggiunto in aggiunta ai soliti effetti di feedback di forza. La base del volante sarà inoltre dotata per la prima volta di un'estensione di dieci centimetri per l'asta dello sterzo, che consente un migliore FOV fisico e una migliore posizione di guida con il volante più vicino alla carrozzeria.

Non conosciamo ancora il prezzo, ma stiamo ipotizzando circa $ 1.500. Le vendite inizieranno nel primo trimestre del prossimo anno e puoi consultare un riepilogo delle funzionalità di seguito.


  • Stabilità di coppia garantita

  • Coppia di mantenimento costante di 25 Nm (33 Nm di overshoot di picco)

  • Gestione termica ottimizzata

  • Elettronica e dissipatore di calore rinforzati

  • Interni in alluminio per resistenza e precisione

  • Albero motore in alluminio

  • Sedi con cuscinetti in alluminio (anteriori e posteriori)

  • Involucro completamente in metallo per resistenza e dissipazione del calore

  • Involucro anteriore e posteriore in alluminio pressofuso con accenti diamantati

  • Il corpo in alluminio anodizzato con alette di raffreddamento funge anche da sistema di montaggio su guida laterale

  • Servomotore Direct Drive progettato su misura

  • Sviluppato in Germania appositamente per il Podium DD

  • L'angolo di inclinazione ottimizzato sui magneti del rotore riduce la coppia di cogging

  • L'esclusiva tecnologia brevettata FluxBarrier migliora l'efficienza e la scorrevolezza del motore

  • Tecnologia FullForce

  • Effetti di dettaglio a bassissima latenza grazie al controllo della frequenza del motore fine

  • Fonde segnali di vibrazione ad alta fedeltà con il segnale di force feedback principale per offrire un'esperienza di guida più coinvolgente

  • Prolunga dell'albero da 10 cm inclusa

