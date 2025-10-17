Fanatec ha appena presentato la sua nuova ammiraglia Podium DD

HQ

Sim Racing Expo 2025 ha appena preso il via a Dortmund e Fanatec ha iniziato questa mattina con la presentazione della loro prossima base di volante di punta, chiamata Podium DD, che è destinata a sostituire Fanatec Podium DD1 e DD2 (che ora hanno cinque anni).

Il Podium DD ospita un servomotore nuovo di zecca costruito in Germania e ha 33 Nm di potenza di picco e 25 Nm di coppia sostenuta. Oltre a un sacco di potenza e raffreddamento passivo, il fattore di forma è lo stesso del Clubsport DD ma più del doppio più potente, cioè.

Fanatec ha anche continuato a lavorare con Fullforce, che è una sorta di effetto di feedback aptico che viene aggiunto in aggiunta ai soliti effetti di feedback di forza. La base del volante sarà inoltre dotata per la prima volta di un'estensione di dieci centimetri per l'asta dello sterzo, che consente un migliore FOV fisico e una migliore posizione di guida con il volante più vicino alla carrozzeria.

Non conosciamo ancora il prezzo, ma stiamo ipotizzando circa $ 1.500. Le vendite inizieranno nel primo trimestre del prossimo anno e puoi consultare un riepilogo delle funzionalità di seguito.