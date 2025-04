"Oh, è un sacco di plastica!" Questo è stato il mio primo pensiero quando ho disimballato il nuovo Fanatec Porsche Vision GT CSL Elite Steering Wheel. Ma poi ho riflettuto sul prezzo. £ 349. Ciò significa che si tratta di un prodotto economico e di una delle ruote specializzate più economiche sul mercato e, da questo punto di vista, questo volante è conveniente, eccitante e ben costruito, più di ogni altra cosa.

Il design è stupendo perché dietro c'è la Porsche.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una riproduzione di una ruota Vision GT, e per chiunque sia in coma da Gran Turismo 5, Vision GT è un programma modello in cui i principali produttori di auto sportive del mondo hanno la possibilità di progettare le loro auto da sogno basate su poligoni che vengono rilasciate esclusivamente nel gioco. Ferrari, Bugatti, Lamborghini, McLaren e Porsche hanno tutte lanciato fantastiche creazioni fantasy all'interno del progetto Vision GT e avere l'opportunità di controllare l'auto Porsche Vision GT in Gran Turismo 7 con il volante dell'auto è un piacere.

Porsche per quanto riguarda Vision GT:

"La Porsche Vision Gran Turismo presenta elementi familiari dei modelli precedenti dell'azienda, ma con un distinto sapore futuristico. La vettura è stata creata con le tradizionali proporzioni da auto sportiva, caratterizzata da un'altezza da terra ridotta e da un'ampia posizione. Oltre a una linea del cofano in picchiata e a uno spoiler anteriore pronunciato, i fari dell'auto sono stati incorporati nel paraurti per creare un volto puro e senza fronzoli che ricorda leggermente la Taycan, il che è appropriato perché la Porsche Gran Turismo è un veicolo elettrico completo. La parte posteriore è evidenziata da una semplice striscia di fanali posteriori stretti che prende in prestito il suo design dalla 911 e dalla Taycan. Un tema simile si trova all'interno dell'abitacolo, dove si possono trovare molti spunti familiari del design Porsche. Il display curvo dell'ologramma, che sembra librarsi sopra il volante, è posizionato strategicamente. La posizione di seduta bassa offre al guidatore la sensazione di essere direttamente in cima alla strada, garantendo al contempo un baricentro basso. Dai un'occhiata da vicino ai materiali utilizzati qui e scoprirai che possiedono tutti un alto livello di dettaglio".

I pulsanti sono in plastica, ma c'era da aspettarselo quando un volante speciale di questo calibro con licenza Porsche viene venduto per la misera cifra di 349 sterline.

Il Fanatec Porsche Vision GT CSL Elite misura 310 millimetri e si basa su uno scheletro di alluminio. È rivestito con il nuovoTactaris materiale speciale brevettato da Fanatec, che è una sorta di Alcantara (tessuto in microfibra con una sensazione di pelle scamosciata) con una migliore resistenza al sudore e durata (secondo il produttore stesso). Ci sono otto pulsanti sul davanti, Hall basati su sensori, paddle del cambio magnetici sul retro, un interruttore funky per la selezione del menu e sette quadranti dei pulsanti. C'è anche un piccolo display OLED di 1,7 centimetri di diametro che mostra quale marcia hai inserito, ed è confezionato insieme a QR2 Lite di Fanatec.

Le palette dell'interruttore sono fantastiche.

Inizialmente, sentivo che la parte superiore dell'impugnatura dove mettevo i pollici era troppo spigolosa, mi preoccupavo prima di aggiornare il software nel nostro Fanatec DD Extreme che si sarebbe irritato dopo solo una decina di giri. Tuttavia, è in base alla progettazione che l'aderenza dovrebbe essere un po' più bassa quando si utilizza questa ruota, il che è diventato evidente dopo due giri intorno a Suzuka poiché anche le palette sul retro sono posizionate in modo che l'aderenza sia leggermente diversa rispetto, ad esempio, alla mia ruota Fanatec Podium BMW Motorsport GT4 M4, che è la mia preferita di tutti i tempi. Mi piace il pensiero ergonomico qui e apprezzo il fatto che Fanatec e Porsche volessero fare qualcosa di un po' diverso.

Il piccolo display OLED è fluido e stravagante.

Le palette del cambio sono fantastiche. Sono più piccoli di quanto mi aspettassi in termini di dimensioni e hanno un "clic" più immediato grazie a un magnetismo più stretto, ma funziona senza intoppi e si adatta perfettamente alle dimensioni e all'aderenza della ruota. Il Fanatec Porsche Vision GT CSL Elite offre una sensazione di cambiata unica che non pensavo mi sarebbe piaciuta tanto quanto mi piace, e inserire Hall sensori è geniale.

La Porsche Vision GT è disponibile solo in Gran Turismo 7.

Ci sono cose di cui lamentarsi, tuttavia. I bottoni sul davanti sembrano troppo plasticosi per i miei gusti, ma dato il prezzo, non c'è motivo di lamentarsi. Invece, è mia responsabilità dire le cose come stanno: il fatto che questa ruota possa essere acquistata per £ 349 sembra molto generoso da parte di Fanatec in un'epoca in cui una ruota completamente ordinaria con una normale serie di pulsanti costa il doppio, da molti diversi produttori concorrenti. Va detto che si tratta di un prodotto molto di nicchia. Certo, può essere utilizzato per qualsiasi gioco e certo, è fantastico guidare il GT3 Porsche in Assetto Corsa Competizione con questo nelle tue mani, ma il Fanatec Porsche Vision GT CSL Elite è fondamentalmente destinato ad essere utilizzato con Gran Turismo 7 e solo Gran Turismo 7, perché appartiene a un'auto molto specifica che esiste solo in quel gioco. Il Porsche Vision GT ospita diverse funzioni speciali nel bestseller di Polyphony Digital che si rivelano utili solo con questo volante, e viceversa. In questo modo, il margine di utilizzo è estremamente limitato e ristretto, ma ciò non toglie che si tratti di un volante da sim-racing davvero impressionante.