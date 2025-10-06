Fanatec svela il nuovo volante CSL

HQ

Il vecchio volante McLaren 650S GT3 del gigante tedesco delle corse simulate Fanatec è stato per molti anni considerato il miglior volante economico dell'intero mondo delle corse simulate e qui a Gamereactor lo abbiamo a lungo chiamato proprio così. Ora Fanatec non ha più il diritto di sfoggiare il logo McLaren sui suoi prodotti perché la casa automobilistica ha firmato un nuovo accordo con Logitech, questo ha portato Fanatec a rimuovere il logo e ad apportare alcuni miglioramenti sensati, e ora sta rilasciando nuovamente la ruota, con un nome di prodotto diverso. Il nuovo volante (che è fondamentalmente vecchio come ho detto) si chiama Fanatec CSL Steering Wheel GT3 ed è disponibile per l'acquisto ora per $ 229, che ovviamente è un prezzo brutalmente buono, di nuovo.

Il comunicato ufficiale: "Fanatec, marchio di CORSAIR e leader mondiale nell'hardware per le corse simulate, ha annunciato oggi il lancio del CSL Steering Wheel GT3, un volante progettato per Xbox ricco di funzionalità. Il volante CSL GT3 definisce lo standard di convenienza senza compromessi. Il suo meccanismo di cambio magnetico personalizzato in stile rocker consente di salire e scendere di marcia con una sola mano. I paddle analogici forniscono un sistema a doppia frizione programmabile per partenze da fermo precise e possono anche essere utilizzati come alternativa al freno e all'acceleratore azionati a mano.

Il display OLED mostra la telemetria del gioco, come la marcia selezionata o la velocità attuale, e fornisce l'accesso al menu di sintonizzazione Fanatec per regolare le impostazioni hardware tramite il FunkySwitch a 7 vie. Nove pulsanti, due interruttori a levetta a 2 vie e due interruttori multiposizione a 12 vie completano le opzioni di ingresso. Progettato per le console Xbox Series X|S e Xbox One, questo volante consente la compatibilità con Xbox su tutto l'hardware Fanatec collegato."