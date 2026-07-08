Fangtopia uscirà anche su PS5 e Switch 2 entro la fine dell'anno

Lo sviluppatore Absolutely Games ha deciso di portare il suo prossimo titolo di costruzione/puzzle inquietante Fangtopia sia su console che su PC quando sarà lanciato integralmente entro la fine di quest'anno. Precedentemente promesso solo per PC, ora è stato confermato che il gioco uscirà anche su PS5 e Nintendo Switch 2, senza ancora notizie su un'edizione Xbox.

Ci viene detto che le edizioni console di Fangtopia presenteranno tutti gli stessi contenuti dell'edizione PC, pur essendo ottimizzate per ciascuna piattaforma console. Le classifiche globali saranno presenti anche su tutte le versioni del gioco, permettendo ai fan di unirsi al divertimento indipendentemente da dove o come piacciano giocare.

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Per quanto riguarda ciò che Fangtopia vuole offrire, è considerato un progetto "senza paura" in cui l'obiettivo è costruire un regno da una pila di tessere esagonali, collocando infine città, campi, foreste, montagne, binari ferroviari, valli e altro ancora, ognuno dei quali si fonde per creare un insieme senza soluzione di continuità. La sfida principale sarà determinare i modi migliori per posizionare ogni tessera, poiché le tessere abbinate porteranno a bonus, inclusi punti di riferimento che spuntano, mentre la terra potrà essere popolata da creature soprannaturali che spaziano da lupi mannari, fantasmi e spaventapasseri.

Per quanto riguarda la data esatta di lancio di Fangtopia, non è ancora stata condivisa, ma Absolutely Games cerca fan interessati a iscriversi al playtest alpha per PC al momento, con le domande che resteranno aperte fino al 14 luglio.