Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time arriverà finalmente sui dispositivi mobili quest'estate

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Dopo aver dimostrato un successo relativamente grande su PC e console, la Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time di Level-5 presto cercherà di conquistare un intero pubblico aggiuntivo. È stato confermato che il progetto di life-sim confortevole è presto destinato ad arrivare finalmente su dispositivi iOS e Android, portando il progetto a miliardi di player mobili.

Non conosciamo ancora la data precisa di lancio del gioco su mobile, solo che avverrà in estate, ma con questo in arrivo, è arrivato un nuovo trailer che mostra l'azione che si svolge su un gadget di piccola scala.

Questo senza dubbio vedrà un aumento esponenziale delle vendite del gioco, basandosi sui 1,5 milioni di unità già vendute entro dicembre 2025. Non è chiaro quante copie del gioco siano state vendute finora, ad aprile 2026.