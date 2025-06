Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time è impostato per ricevere una modalità open world roguelike

HQ

In una svolta piuttosto sorprendente degli eventi, è stato appena confermato che Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time è presto pronto per ottenere una modalità roguelike open world. Come accennato in un recente post sul blog, la modalità debutterà sotto forma di DLC gratuiti e porterà una versione evoluta del mondo principale e il tutto in cima a un nuovo sistema che cercherà di intrattenere sia i fan nuovi che quelli di ritorno.

Questo sta arrivando come parte del Update the World DLC, e per quanto riguarda le specifiche, in realtà non ci viene detto molto. Quello che sappiamo è che la modalità sarà una parte aggiuntiva di Ginormosia, e sarà accompagnata da "nuovo potente equipaggiamento" e "nuovo equipaggiamento elegante, cavalcature e una varietà di oggetti insoliti". Questo, oltre a nuove acconciature, emote e persino un nuovo personaggio da incontrare, un individuo che ci viene detto giocherà solo un "ruolo fondamentale nella storia" e che "lascerà un segno significativo nel mondo".

Lo sviluppatore Level5 ha dichiarato che sta "lavorando attivamente al nuovo contenuto con l'obiettivo di consegnarlo ai giocatori il prima possibile" e che "apprezza il continuo supporto di tutti e rimane impegnato a perfezionare continuamente Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, nonché ad espandere i contenuti per fornire la migliore esperienza di gioco possibile".

Non è chiaro quando arriveranno esattamente questa modalità e l'aggiornamento, ma sappiamo che arriverà su tutte le piattaforme in cui il gioco è attualmente disponibile.