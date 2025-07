Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time festeggia un milione di copie vendute e annuncia l'edizione fisica e i DLC gratuiti

HQ

Lo spensierato gioco di ruolo Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time festeggia il suo primo traguardo di vendite dalla sua uscita il 19 maggio. Il titolo sviluppato da Level-5 ha venduto più di 1,2 milioni di copie, esclusivamente in digitale.

Tuttavia, questo successo avrà incoraggiato lo studio e l'editore a soddisfare anche i suoi fan del formato in scatola, e una versione fisica del gioco è stata annunciata per rilascio in Giappone il 7 agosto.

E per quegli 1,2 milioni di utenti che già possiedono il gioco, una modalità foto verrà aggiunta nel corso di luglio, inclusa una funzione per i personaggi di mettersi in posa, oltre ad altri contenuti che arriveranno come parte del DLC gratuito "Update the World". Tra le altrecose, questo DLC trasformerà il gioco in un'avventura roguelite open-world, come riporta Nintendo Life.

A proposito, se hai iniziato a giocare su Nintendo Switch 1 e ora vuoi continuare sul tuo nuovo Nintendo Switch 2, c'è un aggiornamento per questo, anche se dovrai pagare una piccola quota.

