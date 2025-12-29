Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time raggiunge 1,5 milioni di copie vendute

HQ

Fantasy Life in: The Girl Who Steals Time è stato pubblicato senza grande clamore a maggio, e ha subito attirato tantissimi giocatori con il suo aspetto affascinante e il gameplay che ricordano un mix di Animal Crossing: New Horizons e Stardew Valley, arricchito da un po' di J-RPG.

E, fortunatamente, sembra che sia stato ben accolto. Appena due mesi dopo l'uscita, è stato annunciato che il gioco aveva venduto 1,2 milioni di copie e da allora è continuato a essere venduto. Ora, il capo dello sviluppatore Level-5 e produttore del gioco, Akihiro Hino, ha annunciato sui social media che un altro traguardo è stato raggiunto, con il titolo che ha venduto 1,5 milioni di copie.

Supponiamo che questo sia un gioco che beneficia davvero del passaparola, quindi ci si può aspettare che continui a vendere a un ritmo costante per molto tempo, soprattutto perché non sembra che ci sia un nuovo Animal Crossing in arrivo a breve.