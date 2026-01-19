Far Cry 3 sarà presto giocabile a 60 fps su PS5 e Xbox Series X/S

HQ

Ubisoft ha recentemente iniziato a insinuare che avrebbe qualcosa in serbo per i fan Far Cry. Non ha mai menzionato specificamente cosa sarebbe arrivato, ma non ci è voluto molto perché i fan immaginassero che sarebbero stati lanciati potenziamenti di prestazioni a 60 fps per alcune versioni più vecchie, per renderli ancora più piacevoli su dispositivi di nuova generazione come PS5 e Xbox Series X/S.

Questo è diventato una realtà per Far Cry 3, poiché tra un paio di giorni il 21 gennaio Far Cry 3 sarà migliorato con un aggiornamento che porterà un gameplay fluido a 60 fps agli utenti console. L'aggiornamento sembra anche migliorare la grafica del gioco, dato che nell'ultimo trailer qui sotto è difficile non rimanere un po' stupiti dall'aspetto del gioco di 13 anni fa.



Ma molto probabilmente questo è solo l'inizio, dato che i precedenti teaser di Ubisoft suggerivano che tre Far Cry giochi sarebbero stati migliorati, mentre gli altri due sarebbero stati Far Cry: Primal e Far Cry 3: Blood Dragon. Non è ancora arrivata alcuna conferma per questi, quindi non è chiaro se riceveranno aggiornamenti in linea con Far Cry 3 mercoledì, ma è comunque qualcosa da tenere d'occhio.