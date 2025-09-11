Far Cry 7 Si dice che aggiungerà il multiplayer e la visuale in terza persona Secondo un nuovo rapporto, Ubisoft sta collaborando con Tencent per trasformare il prossimo capitolo in un'esperienza più incentrata sul multiplayer e di lunga durata che assomiglia molto a un gioco live-service.

HQ Dopo anni passati a seguire una formula familiare, sembra che il prossimo capitolo di Far Cry sia destinato a grandi cambiamenti. Secondo un nuovo rapporto dell'insider del settore Stephen Totilo, Ubisoft, in collaborazione con il nuovo partner Tencent, prevede di dare priorità a un approccio più dinamico e a lungo termine incentrato sul multiplayer. In breve, la descrizione lo fa sembrare quasi un progetto di servizio dal vivo. Da tempo circolano voci di un drastico cambiamento. L'ultimo capitolo è notoriamente sembrato stagnante, con una notevole mancanza di idee fresche. Le chiacchiere precedenti suggerivano che Far Cry 7 potrebbe essere ambientato in un ambiente in stile New England, ma ora si parla di aggiungere anche una prospettiva in terza persona. Totilo afferma anche che Ubisoft ha discusso la possibilità di trasformare il prossimo Far Cry in uno sparatutto ad estrazione. Per i fan di lunga data della struttura classica della serie, queste voci potrebbero non essere musica per le loro orecchie. Se fosse vero, sembra che Far Cry potrebbe trovarsi di fronte a una crisi di identità o a un'audace reinvenzione, a seconda della prospettiva.