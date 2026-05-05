Far Far West vende 500.000 copie in appena una settimana

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Descritto come un mix tra Deep Rock Galactic e Sea of Thieves, Far Far West sembra aver attirato il pubblico di entrambi i giochi, e chiunque voglia giocare un cowboy robot che combatte orde di scheletri con piombo e incantesimi. Il gioco ha venduto 250.000 copie in pochi giorni e ora, a una settimana dal lancio, celebra ufficialmente le 500.000 copie vendute.

"Siamo così felici che ti stia godendo il tempo, adoriamo guardare i tuoi clip, amiamo leggere i tuoi feedback e le tue idee, amiamo tutto, a dire il vero. Grazie a tutti," scrive lo sviluppatore Evil Raptor in un nuovo post su Steam. Hanno anche detto che stanno esaminando i bug segnalati e stanno lavorando a correzioni man mano che il gioco riceve sempre più feedback dai giocatori ogni giorno che passa.

Attualmente, Far Far West è disponibile in Early Access, ma anche se il gioco non è ancora completo, sembra che i giocatori stiano vedendo il potenziale. Ha una valutazione estremamente positiva su Steam (aiutata da un PNG in gioco che ti chiede di lasciare una recensione), e sembra destinato ad attirare l'attenzione man mano che più persone vengono a sapere delle avventure che li aspettano nel Far Far West.