Far Far West vende 500.000 copie in appena una settimana
Il gioco d'azione cooperativo di estrazione ha attirato molta attenzione nei giorni successivi al suo lancio.
Descritto come un mix tra Deep Rock Galactic e Sea of Thieves, Far Far West sembra aver attirato il pubblico di entrambi i giochi, e chiunque voglia giocare un cowboy robot che combatte orde di scheletri con piombo e incantesimi. Il gioco ha venduto 250.000 copie in pochi giorni e ora, a una settimana dal lancio, celebra ufficialmente le 500.000 copie vendute.
"Siamo così felici che ti stia godendo il tempo, adoriamo guardare i tuoi clip, amiamo leggere i tuoi feedback e le tue idee, amiamo tutto, a dire il vero. Grazie a tutti," scrive lo sviluppatore Evil Raptor in un nuovo post su Steam. Hanno anche detto che stanno esaminando i bug segnalati e stanno lavorando a correzioni man mano che il gioco riceve sempre più feedback dai giocatori ogni giorno che passa.
Attualmente, Far Far West è disponibile in Early Access, ma anche se il gioco non è ancora completo, sembra che i giocatori stiano vedendo il potenziale. Ha una valutazione estremamente positiva su Steam (aiutata da un PNG in gioco che ti chiede di lasciare una recensione), e sembra destinato ad attirare l'attenzione man mano che più persone vengono a sapere delle avventure che li aspettano nel Far Far West.