Farage propone il divieto della preghiera di massa musulmana nei siti storici del Regno Unito
I commenti suscitano critiche su tutto lo spettro politico.
Nigel Farage afferma che vieterebbe eventi di preghiera musulmani di massa nei siti storici britannici se eletto primo ministro, definendo un recente raduno a Trafalgar Square "provocatorio".
Il leader di Reform UK ha sostenuto che, sebbene la preghiera individuale debba rimanere senza restrizioni, gli eventi religiosi su larga scala in luoghi simbolici dovrebbero essere interrotti. Le sue parole seguono un raduno pubblico di Ramadan a Londra a cui hanno partecipato centinaia di persone, incluso il sindaco della città.
La proposta suscitò critiche su tutto lo spettro politico. Il Primo Ministro Keir Starmer ha difeso la tradizione britannica di diversità religiosa, osservando che eventi di molteplici fedi avvengono in spazi pubblici.
Il sindaco di Londra Sadiq Khan, che ha partecipato all'evento, ha precedentemente sostenuto tali incontri come riflesso della società multiculturale del Regno Unito. Il dibattito aumenta le crescenti tensioni sulla religione nella politica del Regno Unito.